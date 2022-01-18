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Россия готова начать вторжение в Украину в любой момент – Белый дом

Россия готова начать вторжение в Украину в любой момент – Белый дом

Киев • УНН

 • 22760 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Россия готова начать полномасштабное вторжение в Украину в любой момент. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает УНН.

Цитата

“Президент Путин создал этот кризис, собрав 100 тысяч русских солдат вдоль украинских границ, это включает российские военные корпуса, прибывшие в Беларусь для совместных учений Так, что давайте проясним наше мнение — это чрезвычайно опасная ситуация. Мы сейчас находимся на этапе, когда Россия готова в любой момент начать полномасштабное вторжение в Украину”, — заявила Псаки.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.
The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Администрация Байдена заявила 14 января, что российские силы готовят потенциальные диверсионные операции против своих собственных сил и фабрикуют провокации в социальных сетях, чтобы оправдать вторжение в Украину в случае неудачи дипломатии. Правительство Путина заранее подготовило оперативников, обученных ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ, возможно, для диверсий против российских сил в Украине или вблизи нее, заявили в пятницу представители администрации.

У США есть информация, которая свидетельствует о том, что Россия “активно работает над созданием повода для потенциального вторжения”, заявил представитель Пентагона Джон Кирби. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что российское вторжение, если оно произойдет, “может начаться с середины января до середины февраля”.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Украинские Национальные Новости

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