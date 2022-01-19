Блінкен: США відомо про плани РФ збільшити нарощування сил біля України у “дуже короткі терміни”

КИЇВ. 19 січня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що РФ може вдатися до подальших агресивних дій проти України у “дуже короткі терміни”. Про це він повідомив на зустрічі з дипломатами з посольства США під час візиту до Києва, повідомляє Reuters і ще низка американських ЗМІ, пише УНН.