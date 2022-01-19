Блінкен: США відомо про плани РФ збільшити нарощування сил біля України у “дуже короткі терміни”
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що РФ може вдатися до подальших агресивних дій проти України у “дуже короткі терміни”. Про це він повідомив на зустрічі з дипломатами з посольства США під час візиту до Києва, повідомляє Reuters і ще низка американських ЗМІ, пише УНН.
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Так, виступаючи перед дипломатами, Блінкен, напередодні переговорів з російським міністром Сергієм Лавровим, висловив сподівання, що Росія зможе дотримуватись дипломатичного та мирного шляху, проте попередив, що президент Росії Володимир Путін може віддати наказ “про напад” на Україну “у найкоротші терміни”, повідомляє видання.
“Як ви всі дуже добре знаєте, останні пару місяців ми приділяли пильну увагу Україні через значне нарощування російських сил, яке ми спостерігали поблизу українського кордону”, — сказав Блінкен.
За його словами, нарощування російської присутності відбувалося “без причин” і неспровоковано.
“Ми знаємо, що існують плани щодо ще більшого збільшення цих сил у дуже короткі терміни, і це дає президенту Путіну можливість, також у дуже короткі терміни, вжити подальших агресивних дій проти України”, — сказав Блінкен.
За його словами, дії Росії привернули увагу Вашингтона, а також його союзників у Європі та за її межами.
Додамо
Адміністрація президента США Джо Байдена минулого місяця схвалила надання Україні додаткових 200 мільйонів доларів як допомогу в галузі безпеки.
Представник Держдепартаменту Нед Прайс напередодні заявив, що візит Блінкена був “підтвердженням нашої підтримки суверенітету та територіальної цілісності України”.
“Якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, ми надамо українцям додаткові оборонні матеріали понад те, що ми вже надаємо”, — заявив представник Держдепартаменту перед прибуттям Блінкена.
Що було раніше
19 січня Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва із робочим візитом.
В Україні у Держсекретаря заплановані зустрічі з главою МЗС Дмитром Кулебою та Президентом Володимиром Зеленським.