Блинкен: США известно о планах РФ увеличить наращивание сил у Украины в “очень короткие сроки”

КИЕВ. 19 января. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что РФ может прибегнуть к дальнейшим агрессивным действиям против Украины в ”очень короткие сроки". Об этом он сообщил на встрече с дипломатами из посольства США во время визита в Киев, сообщает Reuters и еще ряд американских СМИ, пишет УНН.