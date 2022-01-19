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Блинкен: США известно о планах РФ увеличить наращивание сил у Украины в “очень короткие сроки”

Блинкен: США известно о планах РФ увеличить наращивание сил у Украины в “очень короткие сроки”

Киев • УНН

 • 19175 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что РФ может прибегнуть к дальнейшим агрессивным действиям против Украины в ”очень короткие сроки". Об этом он сообщил на встрече с дипломатами из посольства США во время визита в Киев, сообщает Reuters и еще ряд американских СМИ, пишет УНН.

Детали

Так, выступая перед дипломатами, Блинкен, накануне переговоров с российским министром Сергеем Лавровым, выразил надежду, что Россия сможет придерживаться дипломатического и мирного пути, однако предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ “о нападении” на Украину “в кратчайшие сроки”, сообщает издание.

“Как вы все очень хорошо знаете, последние пару месяцев мы уделяли пристальное внимание Украине из-за значительного наращивания российских сил, которое мы наблюдали вблизи украинской границы”, — сказал дипломат.

По его словам, наращивание российского присутствия происходило “без причин” и не было спровоцировано.

“Мы знаем, что существуют планы по еще большему увеличению этих сил в очень короткие сроки, и это дает президенту Путину возможность, также в очень короткие сроки, предпринять дальнейшие агрессивные действия против Украины”, — сказал Блинкен.

По его словам, действия России привлекли внимание Вашингтона, а также его союзников в Европе и за ее пределами.

Добавим

Администрация президента США Джо Байдена в прошлом месяце одобрила предоставление Украине дополнительных 200 миллионов долларов в качестве помощи в области безопасности.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс накануне заявил, что визит Блинкена был “подтверждением нашей поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины”.

“Если Россия продолжит вторжение в Украину, мы предоставим украинцам дополнительные оборонительные материалы сверх того, что мы уже предоставляем”, — заявил представитель Госдепартамента перед прибытием Блинкена.

Что было ранее

19 января Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с рабочим визитом.

В Украине у Госсекретаря запланированы встречи с главой МИД Дмитрием Кулебой и Президентом Владимиром Зеленским.

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