Не скупайте гречку и спички: Зеленский призвал не паниковать из-за возможного вторжения РФ

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"Сейчас все новости и информационное пространство наполнены похожими сообщениями о войне с Россией, о том, что вторжение может начаться прямо завтра. А в чем, собственно, новость? Разве это не реальность уже 8 лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют не один день и сейчас они не стали больше, сейчас стал более ажиотаж вокруг них", - заявил Зеленский.

Детали

Глава государства призвал украинцев не паниковать из-за ситуации вокруг границ Украины. Зеленский также заявил, что Украина не хочет войны, но должна всегда к ней готова.

"Сейчас единственный повод для паники, если после 8 лет войны мы будем до сих пор поддаваться панике. Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, нужно это понять, нужно выдохнуть, успокоиться, не бежать по гречку и спички. Всем СМИ быть именно средствами массовой информации, а не массовой истерии. В погоне за хайпом не помогать врагу. Сообщать ежедневно о том, что война может быть завтра. Это точно ее не остановит", - добавил Зеленский.

Добавим

Сегодня госсекретарь Энтони Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. Во время встречи с сотрудниками посольства США в Киеве госдеп заявил, что вторжение России в Украину может начаться в ближайшее время. Он предупредил, что РФ может прибегнуть к дальнейшим агрессивным действиям против Украины в “очень короткие сроки”.

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