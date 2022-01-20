НБУ не видит паники на валютном рынке Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Национальный банк Украины не видит паники на валютном рынке на фоне российской угрозы. Об этом заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко во время пресс-брифинга в четверг, пишет УНН.
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“На сегодня мы не видим никаких признаков панического поведения. Вы сами можете в этом убедиться, потому что все цифры покупки как наличной, так и безналичной валюты населением есть на сайте национального банка. У нас есть одна категория клиентов — это нерезиденты, те что продали ценные бумаги в ОВГЗ — они сегодня демонстрируют действительно агрессивную покупку иностранной валюты”, — сказал Шевченко.
Детали
Он сообщил, что НБУ в прошлом году разрешил покупать валюту без обязательств, она появилась в июле прошлого года для клиентов.
“Поэтому мы видим, что такие объемы — это примерно 11 млн в день. Очевидно, если бы среди клиентов были какие-то панические признаки, то объем покупки без обязательств имел бы существенную тенденцию к росту. А так — он на уровне декабря и ноября”, — сказал глава НБУ.
Отметим, что по данным Нацбанка, за первые 18 дней января нерезиденты сократили свой портфель гривневых ОВГЗ на 6,2 млрд грн.
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