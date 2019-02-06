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НБУ з 1 березня знизить норму обов'язкового продажу надходжень валюти до 30%

НБУ з 1 березня знизить норму обов'язкового продажу надходжень валюти до 30%

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Національний банк України ухвалив рішення з 1 березня знизити вимогу щодо обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь юридичних осіб до 30% з 50%, що діють на сьогодні. Про це заявив журналістам у середу заступник голови НБУ Олег Чурій, передає УНН.

"З 1 березня ми прийняли рішення, ми зменшуємо розмір обов'язкового продажу з 50% до 30%", - повідомив Чурій.

Також заступник голови НБУ зазначив, що НБУ ухвалив рішення зняти обмеження щодо резервування коштів на купівлю іноземної валюти, так зване правило Т+1.

"Тепер компанії, в разі, якщо вони хочуть купити валюту під імпортний контракт, можуть купити це день в день. Їм не потрібно резервувати кошти за день до самої купівлі", - пояснив він.

Як повідомив Чурій, також НБУ дозволив репатріацію дивідендів за 2018 рік.

"Поки у нас діє так звана максимальна сума репатріації на місяць, це 7 млн євро, тепер можна буде репатріювати, по суті, за всі роки", - зазначив він.

Додамо, у червні 2018 року НБУ зберіг вимогу щодо обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь юридичних осіб у 50% з метою забезпечення фінансової стабільності України. Вимога до обов’язкового продажу надходжень встановлюється на шість місяців. Востаннє перед цим НБУ змінював розмір цієї вимоги на початку квітня 2017 року, коли знизив її з 65% до 50%.

Нагадаємо, НБУ введе нове валютне регулювання з 7 лютого.

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