НБУ с 1 марта снизит норму обязательной продажи поступлений валюты до 30%
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Национальный банк Украины принял решение с 1 марта снизить требование относительно обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц до 30% с 50%, действующих на сегодня. Об этом заявил журналистам в среду заместитель председателя НБУ Олег Чурий, передает УНН.
"С 1 марта мы приняли решение, мы уменьшаем размер обязательной продажи с 50% до 30%", - сообщил Чурий.
Также заместитель главы НБУ отметил, что НБУ принял решение снять ограничения по резервированию средств на покупку иностранной валюты, так называемое правило Т+1.
"Теперь компании, в случае, если они хотят купить валюту под импортный контракт, могут купить это день в день. Им не нужно резервировать средства за день до самой покупки", - пояснил он.
Как сообщил Чурий, также НБУ разрешил репатриацию дивидендов за 2018 год.
"Пока у нас действует так называемая максимальная сумма репатриации в месяц, это 7 млн евро, теперь можно будет репатриировать, по сути, за все годы", - отметил он.
Добавим, в июне 2018 года НБУ сохранил требование обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц в 50% с целью обеспечения финансовой стабильности Украины. Требование к обязательной продажи поступлений устанавливается на шесть месяцев. Последний раз перед этим НБУ менял размер этого требования в начале апреля 2017 года, когда снизил ее с 65% до 50%.
Напомним, НБУ введет новое валютное регулирование с 7 февраля.