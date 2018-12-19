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НБУ введе нове валютне регулювання з 7 лютого

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Національний банк оприлюднив повний пакет з семи проектів постанов майбутньої системи валютного регулювання. Про це повідомила прес-служба Національного банку України, передає УНН.

НБУ введе нове валютне регулювання з 7 лютого

“Національний банк України оприлюднив останній з семи проектів нормативно-правових актів, які з 7 лютого 2019 року стануть основою для нової ліберальної системи валютного регулювання, передбаченої Законом України „Про валюту і валютні операції“. Зокрема, йдеться про нормативно-правовий акт № 5 з переліком запроваджених заходів захисту та порядком їх застосування (антикризова постанова, що має тимчасовий характер)”, — йдеться у повідомленні.

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Норми опублікованого проекту Положення про застосування заходів  захисту спрямовані на протидію кризовим явищам. Документ матиме тимчасовий характер дії — до остаточного переходу до повної свободи проведення валютних операцій.

Передбачається, що це Положення не запроваджує нових валютних обмежень, водночас розширюючи можливості проведення окремих валютних операцій. Зокрема:

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  • граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів збільшуються вдвічі до 365 днів;
  • вводиться автоматизована система е-лімітів на зміну індивідуальним ліцензіям на окремі валютні операції з переказу резидентами коштів за кордон;
  • спрощується валютний нагляд за операціями купівлі та переказу іноземної валюти до 150 тис. грн в еквіваленті;
  • розширюється перелік доступних валютних операцій клієнтів з банками, зокрема, дозволяється проведення валютних свопів та безпоставочних форвардів;
  • уможливлюється онлайн-купівля фізичними особами іноземної валюти та банківських металів в межах 150 тис. грн в еквіваленті на день;
  • дозволяється придбання юридичними особами банківських металів без фізичної поставки в межах 150 тис. грн в еквіваленті на день;
  • дозволяються перекази фізичних осіб за кордон до 150 тис. грн без відкриття рахунку.

В той же час документ подовжує дію низки обмежень, що вже діють на даний момент, після вступу в силу Закону України “Про валюту і валютні операції”. Зокрема:

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  • обмеження репатріації дивідендів за кордон в іноземній валюті на суму в 7 млн Євро на місяць, а репатріації інвестицій (продаж нелістингових акцій та корпоративних облігацій) — сумою в 5 млн Євро на місяць;
  • заборона надання кредитів (позик) в гривні нерезидентам;
  • отримання зовнішніх запозичень виключно через один банк;
  • купівля валюти на міжбанківському ринку для виконання зобов’язань за зовнішньоекономічними контрактами виключно через один банк і на умовах Т+1;
  • заборона купівлі валюти без зобов’язань за зовнішньоекономічними контрактами чи за кредитні кошти;
  • збереження валютного нагляду за операціями взаємозаліку зобов’язань.
  • збереження вимоги щодо обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь юридичних осіб у розмірі 50%.

Зазначені заходи захисту будуть скасовуватися відповідно до покращення макроекономічних умов в Україні згідно з дорожньою картою лібералізації, розробленою разом із МВФ. Кінцевою метою НБУ залишається зняття усіх обмежень на валютному ринку і перехід до режиму вільного руху капіталу.

За підсумками публічного обговорення остаточна та схвалена Правлінням Національного банку версія всіх семи нормативно-правових актів буде оприлюднена не пізніше ніж за 30 днів до набуття чинності Законом “Про валюту і валютні операції”, тобто до 7 січня 2019 року.

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Структура нового валютного регулювання буде складатися з семи нових ключових нормативно-правових актів:

  • № 1: структура валютного ринку та правила торгівлі іноземною валютою та банківськими металами;
  • № 2: порядок розрахунків, операцій з купівлі та переказів іноземної валюти на території України та за кордон;
  • № 3: транскордонне переміщення готівкової національної та іноземної валюти, банківських металів, а також цінних паперів в документарній формі банками, юридичними та фізичними особами;
  • № 4: загальний перелік заходів захисту для можливого застосування Національним банком, критерії і порядок їх запровадження, умови їх подовження та дострокового припинення;
  • № 5: перелік запроваджених заходів захисту та порядок їх застосування (антикризова постанова, що має тимчасовий характер);
  • № 6: інші інструменти стабілізації грошово-кредитного ринку (резервування за валютними операціями), а також повідомлювальну систему збору інформації про валютні операції;
  • № 7: порядок дотримання граничних строків розрахунків, встановлених Національним банком.

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Нагадаємо, 21 червня Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про валюту. До законопроекту було багато запитань. Зокрема, йшлося про дотримання вимоги МВФ про валютну лібералізацію, яка є неможливою без імплементації пакету BEPS.

Base Erosion and Profit Shifting, BEPS — План із протидії розмиванню оподатковуваної бази й виведенню прибутку з-під оподаткування.

Як повідомляв УНН, загальні втрати економіки від банківської кризи 2014-2017 років в цілому становлять 38% ВВП.

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