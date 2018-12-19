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НБУ введет новое валютное регулирование с 7 февраля

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Национальный банк обнародовал полный пакет из семи проектов постановлений будущей системы валютного регулирования. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины, передает УНН.

НБУ введет новое валютное регулирование с 7 февраля

“Национальный банк Украины обнародовал последний из семи проектов нормативно-правовых актов, с 7 февраля 2019 года станут основой для новой либеральной системы валютного регулирования, предусмотренной Законом Украины „О валюте и валютных операциях“. В частности, речь идет о нормативно-правовом акте № 5 с перечнем проводимых мероприятий защиты и порядком их применения (антикризисное постановление, которое носит временный характер)”, - говорится в сообщении.

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Нормы опубликованного проекта Положения о применении мер защиты направлены на противодействие кризисным явлениям. Документ будет носить временный характер действия — до окончательного перехода к полной свободе проведения валютных операций.

Предполагается, что это Положение не вводит новых валютных ограничений, одновременно расширяя возможности проведения отдельных валютных операций. В частности:

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  • предельные сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров увеличиваются вдвое до 365 дней;
  • вводится автоматизированная система электронных лимитов на смену индивидуальным лицензиям на отдельные валютные операции по переводу резидентами средств за границу;
  • упрощается валютный надзор за операциями покупки и перевода иностранной валюты в эквиваленте до 150 тыс. грн;
  • расширяется перечень доступных валютных операций клиентов с банками, в частности, разрешается проведение валютных свопов и безпоставочных форвардов;
  • становится возможным онлайн-покупка физическими лицами иностранной валюты и банковских металлов в пределах 150 тысяч. грн в эквиваленте в день;
  • разрешается приобретение юридическими лицами банковских металлов без физической поставки в 150 тыс. грн в эквиваленте в день;
  • разрешаются переводы физических лиц за границу до 150 тыс. грн без открытия счета.

В то же время документ продлевает действие ряда ограничений, которые уже действуют на данный момент, после вступления в силу Закона Украины “О валюте и валютных операциях”. В частности:

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  • ограничения репатриации дивидендов за границу в иностранной валюте на сумму в 7 млн евро в месяц, а репатриации инвестиций (продажа нелистинговых акций и корпоративных облигаций) — суммой в 5 млн евро в месяц;
  • запрет предоставления кредитов (займов) в гривне нерезидентам;
  • получение внешних заимствований исключительно через один банк;
  • покупка валюты на межбанковском рынке для выполнения обязательств по внешнеэкономическим контрактам исключительно через один банк и на условиях Т+1;
  • запрет покупки валюты без обязательств по внешнеэкономическим контрактам или за кредитные средства;
  • сохранение валютного надзора за операциями взаимозачета обязательств;
  • сохранение требования относительно обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц в размере 50%.

Указанные меры защиты будут отменяться по мере лучшения макроэкономических условий в Украине согласно дорожной карты либерализации, разработанной совместно с МВФ. Конечной целью НБУ остается снятие всех ограничений на валютном рынке и переход к режиму свободного движения капитала.

По итогам публичного обсуждения окончательная и одобренная Правлением Национального банка версия всех семи нормативно-правовых актов будет обнародована не позднее чем за 30 дней до вступления в силу Закона “О валюте и валютных операциях”, то есть до 7 января 2019 года.

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Структура нового валютного регулирования будет состоять из семи новых ключевых нормативно-правовых актов:

  • № 1: структура валютного рынка и правила торговли иностранной валютой и банковскими металлами;
  • № 2: порядок расчетов, операций по покупке и переводов иностранной валюты на территории Украины и за границу;
  • № 3: трансграничное перемещение наличной национальной и иностранной валюты, банковских металлов, а также ценных бумаг в документарной форме банками, юридическими и физическими лицами;
  • № 4: общий перечень мер защиты для возможного применения Национальным банком, критерии и порядок их введения, условия их продления и досрочного прекращения;
  • № 5: перечень введенных мер защиты и порядок их применения (антикризисное постановление, которое носит временный характер);
  • № 6: другие инструменты стабилизации денежно-кредитного рынка (резервирование по валютным операциям), а также уведомительная система сбора информации о валютных операциях;
  • № 7: порядок соблюдения предельных сроков расчетов, установленных Национальным банком.

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Напомним, 21 июня Верховная Рада приняла президентский законопроект о валюте. К законопроекту было много вопросов. В частности, речь шла о соблюдении требования МВФ о валютной либерализации, которая невозможна без имплементации пакета BEPS.

Base Erosion and Profit Shifting, BEPS — План по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выведению прибыли из-под налогообложения.

Как сообщал УНН, общие потери экономики от банковского кризиса 2014-2017 годов в целом составляют 38% ВВП.

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