НБУ введет новое валютное регулирование с 7 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Национальный банк обнародовал полный пакет из семи проектов постановлений будущей системы валютного регулирования. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины, передает УНН.
“Национальный банк Украины обнародовал последний из семи проектов нормативно-правовых актов, с 7 февраля 2019 года станут основой для новой либеральной системы валютного регулирования, предусмотренной Законом Украины „О валюте и валютных операциях“. В частности, речь идет о нормативно-правовом акте № 5 с перечнем проводимых мероприятий защиты и порядком их применения (антикризисное постановление, которое носит временный характер)”, - говорится в сообщении.
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Нормы опубликованного проекта Положения о применении мер защиты направлены на противодействие кризисным явлениям. Документ будет носить временный характер действия — до окончательного перехода к полной свободе проведения валютных операций.
Предполагается, что это Положение не вводит новых валютных ограничений, одновременно расширяя возможности проведения отдельных валютных операций. В частности:
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- предельные сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров увеличиваются вдвое до 365 дней;
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- вводится автоматизированная система электронных лимитов на смену индивидуальным лицензиям на отдельные валютные операции по переводу резидентами средств за границу;
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- упрощается валютный надзор за операциями покупки и перевода иностранной валюты в эквиваленте до 150 тыс. грн;
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- расширяется перечень доступных валютных операций клиентов с банками, в частности, разрешается проведение валютных свопов и безпоставочных форвардов;
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- становится возможным онлайн-покупка физическими лицами иностранной валюты и банковских металлов в пределах 150 тысяч. грн в эквиваленте в день;
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- разрешается приобретение юридическими лицами банковских металлов без физической поставки в 150 тыс. грн в эквиваленте в день;
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- разрешаются переводы физических лиц за границу до 150 тыс. грн без открытия счета.
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В то же время документ продлевает действие ряда ограничений, которые уже действуют на данный момент, после вступления в силу Закона Украины “О валюте и валютных операциях”. В частности:
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- ограничения репатриации дивидендов за границу в иностранной валюте на сумму в 7 млн евро в месяц, а репатриации инвестиций (продажа нелистинговых акций и корпоративных облигаций) — суммой в 5 млн евро в месяц;
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- запрет предоставления кредитов (займов) в гривне нерезидентам;
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- получение внешних заимствований исключительно через один банк;
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- покупка валюты на межбанковском рынке для выполнения обязательств по внешнеэкономическим контрактам исключительно через один банк и на условиях Т+1;
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- запрет покупки валюты без обязательств по внешнеэкономическим контрактам или за кредитные средства;
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- сохранение валютного надзора за операциями взаимозачета обязательств;
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- сохранение требования относительно обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц в размере 50%.
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Указанные меры защиты будут отменяться по мере лучшения макроэкономических условий в Украине согласно дорожной карты либерализации, разработанной совместно с МВФ. Конечной целью НБУ остается снятие всех ограничений на валютном рынке и переход к режиму свободного движения капитала.
По итогам публичного обсуждения окончательная и одобренная Правлением Национального банка версия всех семи нормативно-правовых актов будет обнародована не позднее чем за 30 дней до вступления в силу Закона “О валюте и валютных операциях”, то есть до 7 января 2019 года.
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Структура нового валютного регулирования будет состоять из семи новых ключевых нормативно-правовых актов:
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- № 1: структура валютного рынка и правила торговли иностранной валютой и банковскими металлами;
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- № 2: порядок расчетов, операций по покупке и переводов иностранной валюты на территории Украины и за границу;
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- № 3: трансграничное перемещение наличной национальной и иностранной валюты, банковских металлов, а также ценных бумаг в документарной форме банками, юридическими и физическими лицами;
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- № 4: общий перечень мер защиты для возможного применения Национальным банком, критерии и порядок их введения, условия их продления и досрочного прекращения;
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- № 5: перечень введенных мер защиты и порядок их применения (антикризисное постановление, которое носит временный характер);
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- № 6: другие инструменты стабилизации денежно-кредитного рынка (резервирование по валютным операциям), а также уведомительная система сбора информации о валютных операциях;
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- № 7: порядок соблюдения предельных сроков расчетов, установленных Национальным банком.
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Напомним, 21 июня Верховная Рада приняла президентский законопроект о валюте. К законопроекту было много вопросов. В частности, речь шла о соблюдении требования МВФ о валютной либерализации, которая невозможна без имплементации пакета BEPS.
Base Erosion and Profit Shifting, BEPS — План по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выведению прибыли из-под налогообложения.
Как сообщал УНН, общие потери экономики от банковского кризиса 2014-2017 годов в целом составляют 38% ВВП.