Закон про валюту: профільний комітет ВР назвав основні ризики

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Одним з основних аспектів закону "Про валюту", довкола якого точаться дискусії, є вимога імплементації пакету BEPS. Про це на Міжнародні й практичній конференції "Україна Антиофшорна" заявила голова комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, передає кореспондент УНН.

"Мене турбує, що буде з тією частиною (під час доопрацювання проекту закону до другого читання, - ред.), де йде прив'язка до скасування багатьох регулюючих норм, пов'язаних із прийняттям пакету BEPS та проведенням одноразового декларування. У МВФ наполягали на тому, що валютна лібералізація неможлива без імплементації пакету BEPS", - сказала Южаніна.

Як пояснила вона, валютне регулювання в Україні існує тому, що для цього є обґрунтовані підстави. Вони полягають у тому, що виведення капіталу через платежі в іноземній валюті у нас відбуваються як ні в одній іншій країні.

"Таким чином бізнес намагається всю додану вартість тримати не в країні і не в гривнях, а виводити виключно у валюті і за межі України. Тому, якщо зараз провести повну лібералізацію – двері на вхід та вихід відкрити повністю, то я навіть не може уявити, який одразу відбудеться колапс. Тому є певні заходи, які б обмежували стрибок виведення всіх капіталів за межі України. Нам треба зробити більш осмислені збалансовані кроки, щоб не відбулося катаклізму і з валютою в тому числі. Нам не потрібен курс валюти, який буде спровокований саме можливістю придбання валюти в необмеженій кількості, в необмежені терміни", - зауважила Южаніна.

За її словами, це питання НБУ, який сам регулює на скільки можна лібералізувати валютне законодавство.

"За їх баченням також в проекті законі були внесені вимоги про обов'язковість імплементації кроків BEPS, щоб забезпечити скачування тих обмежувальних заходів, які існували раніше. Щодо цього питання на робочих групах тривають обговорення. Я думаю, що в кінцевій редакції ці кроки будуть не так деталізовані, щоб цей законопроект, який буде складатись із пакету BEPS та одноразового декларування, можна було прийняти в залі. За думкою експертів це буде найскладніше питання для сприйняття та прийняття", - сказала голова профільного комітету ВР.

Як повідомляв УНН, Національний банк спростив проведення операцій з обміну валют.

Нагадаємо, гривня очолила список валют, які найбільше зміцнилися до долара за підсумками першого півріччя 2018 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

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