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Закон о валюте: профильный комитет ВР назвал основные риски

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Одним из основных аспектов закона "О валюте", вокруг которого ведутся дискуссии, является требование имплементации пакета BEPS. Об этом на Международные и практической конференции "Украина Антиоффшорная" заявила председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, передает корреспондент УНН.

"Меня беспокоит, что будет с той частью (во время доработки проекта закона ко второму чтению, - ред.), где идет привязка к отмене многих регулирующих норм, связанных с принятием пакета BEPS и проведением однократного декларирования. В МВФ настаивали на том, что валютная либерализация невозможна без имплементации пакета BEPS", - сказала Южанина.

Как пояснила она, валютное регулирование в Украине существует потому, что для этого есть обоснованные основания. Они заключаются в том, что вывод капитала через платежи в иностранной валюте у нас происходит как ни в одной другой стране.

"Таким образом бизнес пытается всю добавленную стоимость держать в стране и не в гривнах, а выводить исключительно в валюте и за пределы Украины. Поэтому, если сейчас провести полную либерализацию - двери на вход и выход открыть полностью, то я даже не могу представить, какой сразу состоится коллапс. Поэтому есть определенные меры, которые бы ограничивали скачок вывода всех капиталов за пределы Украины. Нам надо сделать более осмысленные сбалансированные шаги, чтобы не произошло катаклизма и с валютой в том числе. Нам не нужен курс валюты, который будет спровоцирован именно возможность приобретение валюты в неограниченном количестве, в неограниченные сроки", - отметила Южанина.

По ее словам, этот вопрос НБУ, который сам регулирует насколько можно либерализовать валютное законодательство.

"За их видением также в проект закона были внесены требования об обязательности имплементации шагов BEPS, чтобы обеспечить скачивание тех ограничительных мер, которые существовали раньше. По этому вопросу на рабочих группах продолжаются обсуждения. Я думаю, что в окончательной редакции эти шаги будут не так детализированы, чтобы этот законопроект, который будет состоять из пакета BEPS и одноразового декларирования, можно было принять в зале. По мнению экспертов, это будет самый сложный вопрос для восприятия и принятия", - сказала глава профильного комитета ВР.

Как сообщал УНН, Национальный банк упростил проведения операций по обмену валют.

Напомним, гривна возглавила список валют, которые наиболее укрепились к доллару по итогам первого полугодия 2018 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

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