НБУ презентував ще три проекти щодо нового ринку валют

КИЇВ. 7 грудня. УНН. НБУ опублікував вже шість з семи проектів, які стануть основою для лібералізації і запровадження прозорої системи валютного регулювання відповідно до закону “Про валюту і валютні операції”. Про це повідомила прес-служба НБУ, передає УНН.