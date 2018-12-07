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НБУ презентував ще три проекти щодо нового ринку валют

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. НБУ опублікував вже шість з семи проектів, які стануть основою для лібералізації і запровадження прозорої системи валютного регулювання відповідно до закону “Про валюту і валютні операції”. Про це повідомила прес-служба НБУ, передає УНН. 

НБУ презентував ще три проекти щодо нового ринку валют

“Сьогодні Національний банк оприлюднив проект акту №4, в якому йдеться про критерії і порядок запровадження антикризових заходів, а також актів №6 та №7, які визначатимуть валютне регулювання тимчасово – з 7 лютого 2019 року і до повного переходу до свободи проведення валютних операцій”, — йдеться у повідомленні.

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Дані положення передбачають значне пом’якшення правил переказу валюти за кордон. Зокрема, мова йде про такі регулятивні документи:

№ 4: Положення  про порядок запровадження заходів захисту у сфері валютних операцій;
№ 6: Положення  про окремі інструменти стабілізації грошово-кредитного ринку;
№ 7: Положення  про порядок дотримання граничних строків розрахунку, встановлених НБУ.

Документи містять норми, направлені на спрощення ведення бізнесу і забезпечення фінансової стабільності в Україні.

Зокрема, Інструкцією про порядок валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів передбачається:

  • скасування контролю за строками розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами на суми операцій до 150 тис. грн;
  • скасування контролю за строками розрахунків для експорту усіх видів послуг і робіт (після отримання Національним банком відповідного подання від Кабінету міністрів);
  • скасування дублюючих звітів банків про порушення строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями в Державну фіскальну службу, що сьогодні подаються у паперовій формі. Банки звітуватимуть лише в Національний банк.

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Окрім цього, Положенням про окремі інструменти стабілізації грошово-кредитного ринку впроваджується повідомча система збору інформації про договори щодо залучення кредитів українськими підприємствами від нерезидентів. Ця система прийде на зміну існуючій дозвільній процедурі реєстрації таких договорів.

В той же час Положення про порядок запровадження заходів захисту у сфері валютних операцій деталізує регуляторний інструментарій Національного банку на випадок виникнення обставин, що загрожують стабільності фінансової системи.

Нагадаємо, 4 січня 2017 року Нацбанк знизив граничну суму розрахунків готівкою за участю фізичних осіб зі 150 тис. грн до 50 тис. грн.

Раніше в НБУ заявили про стабілізацію ситуації на валютному ринку.

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