У НБУ заявили про стабілізацію ситуації на валютному ринку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Після впровадження воєнного стану в деяких областях відчувався ажіотажний попит на валюту, але наразі ситуація стабілізувалась. Про це повідомила перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова, передає УНН.
"Стосовно валюти на територіях з воєнним станом були стрибки, але зараз все стабілізувалося. Жодних проблем немає зараз", - сказала Рожкова.
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Раніше перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова дала оптимістичну оцінку стану банківської сфери в Україні. Так, за її словами, банківський сектор вперше з 2013 року може вийти на прибуткову діяльність.
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Як повідомляв УНН, з 26 листопада в обмінниках спостерігаються стрибки курсу валют. Так, 27 листопада зранку в київських обмінниках вартість купівлі долара сягнула 30 гривень, а продажу - 28,5 гривень. Через годину курс долара впав до 28,5 (купівля) і 27,7 (продаж) гривні.
Нацбанком станом на ранок 28 листопада офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,10 грн/дол.
Зазначимо, в 10 областях України запроваджено воєнний стан з 26 листопада через агресію Росії біля Керченської протоки.