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Нацбанк пояснив зростання курсу валют психологічним чинником

Нацбанк пояснив зростання курсу валют психологічним чинником

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Національний банк України пояснив зростання в обмінниках курсу долара до гривні психологічним чинником, зумовленим останніми новинами про воєнний стан. Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає УНН.

“Національний банк продовжує дотримуватись політики гнучкого курсоутворення, за якого курс гривні визначає ринок. Ситуація на готівковому валютному ринку на сьогодні є результатом зумовленого останніми новинами психологічного чинника”, — йдеться у повідомленні.

У Нацбанку очікують, що після послаблення тиску психологічного чинника конкуренція на ринку зумовить зменшення маржі на операції з обміну валюти, і курс гривні повернеться до ринкового рівня.

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При цьому зазначається, що НБУ стежить за валютним ринком і в разі необхідності виходитиме з інтервенціями для згладжування надмірних курсових коливань.

"Національний банк має для цього достатньо ресурсів — обсяг міжнародних резервів на сьогодні сягає 17,8 млрд дол. США", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, з 26 листопада в обмінниках спостерігаються стрибки курсу валют. Так, 27 листопада зранку в київським обмінниках вартість купівлі долара сягнула 30 гривень, а продажу - 28,5 гривень. Через годину курс долара впав до 28,5 (купівля) і 27,7 (продаж) гривні.

Нацбанком станом на ранок 28 листопада офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,10 грн/дол.

Зазначимо, в 10 областях України запроваджено воєнний стан з 26 листопада через агресію Росії біля Керченської протоки.

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