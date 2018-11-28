Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,10 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. На 28 листопада 2018 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,10 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 28 листопада встановлені на такому рівні:
28.105334 грн за долар;
31.837722 грн за євро;
0.420860 грн за російський рубль;
35.874298 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 27 листопада курс усіх валют зріс.