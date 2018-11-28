Официальный курс гривны установлен на уровне 28,10 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. На 28 ноября 2018 года, официальный курс гривни установлен на уровне 28,10 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 28 ноября установлены на таком уровне:
28.105334 грн за доллар;
31.837722 грн за евро;
0.420860 грн за российский рубль;
35.874298 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 27 ноября курс всех валют вырос.