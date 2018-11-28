Нацбанк объяснил рост курса валют психологическим фактором
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Национальный банк Украины объяснил рост в обменниках курса доллара к гривне психологическим фактором, обусловленным последними новостями о военном положении. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.
“Национальный банк продолжает придерживаться политики гибкого курсообразования, при котором курс гривны определяет рынок. Ситуация на наличном валютном рынке сегодня является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора”, — говорится в сообщении.
В Нацбанке ожидают, что после ослабления давления психологического фактора конкуренция на рынке приведет к уменьшению маржи на операции по обмену валюты, и курс гривны вернется к рыночному уровню.
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При этом отмечается, что НБУ следит за валютным рынком и в случае необходимости будет выходить с интервенциями для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний.
“Национальный банк имеет для этого достаточно ресурсов — объем международных резервов на сегодня достигает 17,8 млрд долл. США”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, с 26 ноября в обменниках наблюдаются скачки курса валют. Так, 27 ноября утром в киевских обменниках стоимость доллара достигла 30 гривен, а продажи — 28,5 гривен. Через час курс доллара упал до 28,5 (покупка) и 27,7 (продажа) гривны.
Нацбанком по состоянию на утро 28 ноября официальный курс гривны установлен на уровне 28,10 грн/долл.
Отметим, в 10 областях Украины введено военное положение с 26 ноября из-за агрессии России возле Керченского пролива.