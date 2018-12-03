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НБУ оштрафував два банки

НБУ оштрафував два банки

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Національний банк України у листопаді 2018 року оштрафував два банки, а третьому виніс письмове попередження. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт з фінансового моніторингу, оприлюдненому на сайті Регулятора. 

“Національний банк України за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу у листопаді 2018 року оштрафував АТ „Укрсоцбанк“ на 30,45 млн грн за проведення фінансових операцій з видачі готівкових коштів в сумі понад 1 млрд грн на підставі документів з ознаками фіктивності або взагалі без будь-яких підтверджуючих документів з рахунків клієнтів”, — йдеться у повідомленні.

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Крім того, на суму 4,23 млн грн оштрафовано ПАТ “Місто Банк”. Приводом до дисциплінарного стягнення стало здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. Зокрема, його клієнти регулярно і у короткі терміни знімали із своїх рахунків готівкові кошти на суми, що в десятки разів перевищували суми заявлених ними доходів. Також фінустанова проводила ризиковані операції з купівлі-продажу цінних паперів, емітенти яких фігурують у кримінальному провадженні як емітенти “сміттєвих” цінних паперів із завищеною вартістю.

У свою чергу до АТ “Райффайзен Банк Аваль” було застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за невиконання обов’язку проводити первинний фінансовий моніторинг фінансових операцій, учасниками або вигодоодержувачами яких є національні публічні діячі, їх близькі особи або пов’язані з ними особи, у порядку, визначеному для клієнтів високого ризику.

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Раніше перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова дала оптимістичну оцінку стану банківської сфери в Україні. Так, за її словами, банківський сектор вперше з 2013 року може вийти на прибуткову діяльність.

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