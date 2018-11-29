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Банківський сектор вперше з 2013 року може вийти на прибуткову діяльність - НБУ

Банківський сектор вперше з 2013 року може вийти на прибуткову діяльність - НБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Вперше з 2013 року банківський сектор може вийти на прибуткову діяльність. Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає УНН.

Прибуток банків за 10 місяців цього року виріс у 7 разів та становить вже 14,8 млрд грн.

"Вперше з 2013 року банківський сектор може вийти на прибуткову діяльність. За останніми даними, прибуток банків за 10 місяців цього року зріс у 7 разів та становить вже 14,8 млрд грн. За жовтень прибуток +3,9 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Рожкова зазначила, що серед об'єктивних причин повернення до прибутковості - значне зростання як процентних, так і комісійних доходів банків, а також рекордно низькі витрати на формування резервів у цьому році. За 10 місяців сектор сформував резервів на 21,4 млрд грн, на 25% менше р/р.

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Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення про визнання АТ “ВТБ Банк” до категорії неплатоспроможних для захисту інтересів вкладників та кредиторів банку.

Як повідомляв УНН, українські банки, які пропонують іпотечні програми для населення, розраховують, що у ІV кварталі 2018 році попит на іпотеку збільшиться. Про це свідчать результати опитування про умови банківського кредитування, проведеного Національним банком України.

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