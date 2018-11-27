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НБУ визнав неплатоспроможним банк ВТБ

НБУ визнав неплатоспроможним банк ВТБ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Національний банк України ухвалив рішення про визнання АТ “ВТБ Банк” до категорії неплатоспроможних для захисту інтересів вкладників та кредиторів банку. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НБУ, передає УНН.

“Зважаючи на відсутність реальних дій з боку власників АТ „ВТБ Банк“ для запобігання неплатоспроможності, а також відсутність вжитих та реалістичних заходів для покращення ліквідності банку, та у зв’язку з тим, що діяльність АТ „ВТБ БАНК“ не відповідала вимогам банківського законодавства і нормативно-правовим актам Національного банку України, сьогодні Правлінням Національного банку України прийнято рішення про віднесення АТ „ВТБ Банк“ до категорії неплатоспроможних”, — повідомили у прес-службі регулятора.

У НБУ пояснили, що ще 13 листопада занесли цей банк до категорії проблемних через зниження ліквідності та подальшим погіршенням фінансового стану упродовж останнього місяця. Того ж дня, розповіли у відомстві, банку встановили строк для здійснення плану заходів з виведення такого стану.

За інформацією регулятора, 97% вкладників АТ “ВТБ Банк” (59 108 особи) отримають вклади у повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн. Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх в межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Загалом Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладникам в обсязі 942,7 млн грн.

Крім того, у НБУ запевнили, що віднесення АТ “ВТБ Банк” до категорії неплатоспроможних жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України, оскільки частка вказаної фінустанови становить 0,6% від чистих активів платоспроможних банків.

Нагадаємо, Апеляційний суд Києва наклав арешт на акції ПАТ “Промінвестбанк”, АТ “Сбербанк” та АТ “ВТБ Банк”.

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