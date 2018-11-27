НБУ признал неплатежеспособным банк ВТБ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Национальный банк Украины принял решение о признании АО "ВТБ Банк" в категорию неплатежеспособных для защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передает УНН.
"Учитывая отсутствие реальных действий со стороны владельцев АО "ВТБ Банк" для предотвращения неплатежеспособности, а также отсутствие принятых и реалистичных мер по улучшению ликвидности банка, и в связи с тем, что деятельность АО "ВТБ БАНК" не отвечала требованиям банковского законодательства и нормативно-правовым актам Национального банка Украины, сегодня Правлением Национального банка Украины принято решение об отнесении АО "ВТБ Банк" в категорию неплатежеспособных", - сообщили в пресс-службе регулятора.
В НБУ объяснили, что еще 13 ноября занесли этот банк в категорию проблемных из-за снижения ликвидности и последующим ухудшением финансового состояния за последний месяц. В тот же день, рассказали в ведомстве, банку установили срок для осуществления плана мероприятий по выводу из такого состояния.
По информации регулятора, 97% вкладчиков АО "ВТБ Банк" (59108 человека) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц.
В целом Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 942,7 млн грн.
Кроме того, в НБУ заверили, что отнесение АО "ВТБ Банк" в категорию неплатежеспособных никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, поскольку доля указанного финучреждения составляет 0,6% от чистых активов платежеспособных банков.
Напомним, Апелляционный суд Киева наложил арест на акции ПАО "Проминвестбанк", АО "Сбербанк" и АО "ВТБ Банк".