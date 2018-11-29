Банковский сектор впервые с 2013 года может выйти на прибыльную деятельность - НБУ

Прибыль банков за 10 месяцев этого года выросла в 7 раз и составляет уже 14,8 млрд грн.



"Впервые с 2013 года банковский сектор может выйти на прибыльную деятельность. По последним данным, прибыль банков за 10 месяцев этого года выросла в 7 раз и составляет уже 14,8 млрд грн. За октябрь прибыль 3,9 млрд грн", - говорится в сообщении.

Рожкова отметила, что среди объективных причин возврата к прибыльности - значительный рост как процентных, так и комиссионных доходов банков, а также рекордно низкие расходы на формирование резервов в этом году. За 10 месяцев сектор сформировал резервов на 21,4 млрд грн, на 25% меньше г/г.



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Напомним, Национальный банк Украины принял решение о признании АО "ВТБ Банк" в категорию неплатежеспособных для защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка.

Как сообщал УНН, украинские банки, которые предлагают ипотечные программы для населения, рассчитывают, что в IV кварталы 2018 году спрос на ипотеку увеличится. Об этом свидетельствуют результаты опроса об условиях банковского кредитования, проведенного Национальным банком Украины.