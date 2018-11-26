НБУ прогнозує зростання іпотеки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Українські банки, які пропонують іпотечні програми для населення, розраховують, що у ІV кварталі 2018 році попит на іпотеку збільшиться. Про це свідчать результати опитування про умови банківського кредитування, проведеного Національним банком України, передає УНН.
За даними Нацбанку, збільшення попиту домогосподарств на іпотечні кредити триває з II кварталу 2016 року. На думку опитаних українських банкірів, попит зростав повільніше, ніж у попередні 3 квартали.
У підсумку, попит на іпотеку збільшився на 21%.
Нагадаємо, в Україні іпотечне кредитування розвивається здебільшого завдяки спільним програмам банків та забудовників. В інтересах інвесторів забудовники розвивають партнерські програми іпотечного кредитування, наприклад найбільший столичний забудовник “Київміськбуд” пропонує на вибір три програми з різними банками (це “Кристалбанк”, “Укргазбанк” і “Глобус”).
Загальні умови отримання іпотеки: перший внесок за квартиру — у розмірі від 30 до 50%; підтвердження своєї фінансової спроможності.
Всього ж в Україні, за оцінками експертів, не більше 10 банків працюють в сфері саме іпотечного кредитування і вони ретельно підходять до підбору компанії забудовника, яка стане їхнім партнером, обираючи тільки надійних.