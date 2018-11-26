НБУ прогнозує зростання іпотеки

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Українські банки, які пропонують іпотечні програми для населення, розраховують, що у ІV кварталі 2018 році попит на іпотеку збільшиться. Про це свідчать результати опитування про умови банківського кредитування, проведеного Національним банком України, передає УНН.