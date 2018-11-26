НБУ прогнозирует рост ипотеки
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украинские банки, которые предлагают ипотечные программы для населения, рассчитывают, что в IV квартале 2018 году спрос на ипотеку увеличится. Об этом свидетельствуют результаты опроса об условиях банковского кредитования, проведенного Национальным банком Украины, передает УНН.
По данным Нацбанка, увеличение спроса домохозяйств на ипотечные кредиты продолжается со II квартала 2016 года. По мнению опрошенных украинских банкиров, спрос рос медленнее, чем в предыдущие 3 квартала.
В итоге, спрос на ипотеку увеличился на 21%.
Напомним, в Украине ипотечное кредитование развивается в основном благодаря совместным программам банков и застройщиков. В интересах инвесторов застройщики развивают партнерские программы ипотечного кредитования, например крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" предлагает на выбор три программы с разными банками (это "Кристалбанк", "Укргазбанк" и "Глобус").
Общие условия получения ипотеки: первый взнос за квартиру - в размере от 30 до 50%; подтверждение своей финансовой состоятельности.
Всего же в Украине, по оценкам экспертов, не более 10 банков работают в сфере именно ипотечного кредитования и они тщательно подходят к подбору компании застройщика, которая станет их партнером, выбирая только надежных.