Лопнув банк, причетний до справи "вишок Бойка"

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. ПАТ “Вернум банк” заявило про припинення банківської діяльності без припинення юридичної особи. Про це повідомляється на сайті фінустанови, передає УНН.

“У зв’язку з узгодженням НБУ плану припинення банківської діяльності ПАТ „Вернум Банк“ без припинення юридичної особи, затвердженого Рішенням акціонера ПАТ „Вернум банк“ № 33 від 26 жовтня 2018 року, відповідно до статті 2 Закону України „Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків“ від 23 березня 2017 року № 1985-VIII, банк повідомляє всім клієнтам і вкладникам, що повернення вкладних (депозитних) коштів, закриття рахунків буде проводитися в головному офісі банку”, — йдеться в повідомленні.

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У банку зазначили, що повернення коштів і закриття рахунків буде проводитися в строк і відповідно до умов договорів, крім вкладів (депозитів), строк дії яких закінчується після 1 березня 2019 року. Такі вклади повертаються достроково за заявою вкладника без перерахунку відсотків за дострокове повернення коштів.

У грудні 2017 року “Вернум банк” входив до групи з шести банків, проти яких НБУ вжив заходів впливу через порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

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Зазначимо, що голова наглядової ради ВАТ “Вернум банк” Наталія Ігнатченко фігурує у справі “вишок Бойка”. 29 січня її затримали за підозрою співучасті у злочинній організації екс-президента Віктора Януковича, яку звинувачують у заволодінні 3,23 млрд грн “Чорноморнафтогазу” під час закупівлі двох бурових установок у 2010-2012 роках.

31 січня 2018 року суд відправив голову правління “Вернум банку” під нічний домашній арешт. 17 серпня суд зняв арешт з семи компаній, що знаходяться у володінні Наталії Ігнатченко. Також українським слідчим було санкціоновано доступ до рахунку підозрюваної у німецькому банку Commerzbank AG.

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Також варто помітити, що вже 5 банків на українському ринку відкликали ліцензію НБУ. Це ПАТ “ДіВі Банк”, ПАТ “КБ “Фінансовий партнер”, ПАТ “Апекс-Банк”, ПАТ “Промислово-фінансовий банк” та ПАТ “Кредит Оптима Банк”.

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