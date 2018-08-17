Суд зняв арешт з низки підприємств, які належать фігурантці справи “вишок Бойка”

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 12893 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 29324 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 44432 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 54800 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 87698 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 68995 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 80601 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94684 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87638 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 182845 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1.5м/с
63%
Популярнi новини

На Миколаївщині покращилася погода: на дорогах зняли обмеження

12 квітня, 06:41 • 8112 перегляди

У Києві ліквідували пожежі після нічної атаки рф: нові кадри наслідків

12 квітня, 07:39 • 7068 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

12 квітня, 08:46 • 11051 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 6536 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

12 квітня, 10:29 • 11506 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 44432 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 182845 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 338001 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 272077 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 382238 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 4368 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 6618 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 54800 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19503 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24653 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Суд зняв арешт з низки підприємств, які належать фігурантці справи “вишок Бойка”

Київ • УНН

 • 10471 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Печерський районний суд Києва скасував арешт корпоративних прав 7 компаній, нерухомості, а також земельних ділянок у кримінальному провадженні щодо голови наглядової ради “Вернум банку” Наталії Ігнатченко, підозрюваної  у заволодінні в складі злочинної організації екс-президента Віктора Януковича 3,23 млрд грн “Чорноморнафтогазу” під час закупівлі двох бурових установок. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.

Суд зняв арешт з низки підприємств, які належать фігурантці справи “вишок Бойка”

Скасовано арешт корпоративних прав ТОВ “Люкс-Інфо”, ПАТ “Вернум банк”, ПП “Авто Актив”, ТОВ “Фортерес”, ТОВ “Інтернаціональна автомобільна компанія”, ТОВ “Сервіс Рапід” та ТОВ “КБ Сенат”.

Також було знято арешт з будівлі автосалону на проспекті Перемоги, 134, сервісних автоцентрів на Окружній дорозі, 14 і ділянки під ними, а також — з ділянки на проспекті Юрія Гагаріна, 17В у Києві, житлового будинку із земельною ділянкою, вбудованого нежитлового приміщення площею 45,6 кв.м, нежитлових приміщеннях загальною площею 69,4 кв.м, квартири площею 16,9 кв.м, ще однієї квартири.

Було знято арешт і з низки мотоциклів, серед яких ІЖ “Юпітер”, КМЗ “Дніпро”, а також 8 іномарок, де 4 Infiniti, 1 — Volkswagen Multivan, 2 — KIA Carnival.

Нагадаємо, 31 січня 2018 року ГПУ повідомила, що екс-віце-прем’єр-міністру Сергію Арбузову, голові наглядової ради ВАТ “Вернум банк” Наталії Ігнатченко та громадянину А.Фролову повідомлено про підозру за ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 ККУ за фактами співучасті у злочинній організації під керівництвом колишнього президента Віктора Януковича та злочинах, які ця організація вчиняла.

Йдеться про співучасть у заволодінні грошовими коштами ДАТ “Чорноморнафтогаз” в сумі 3,2 млрд грн при купівлі двох самопідіймальних бурових установок В312 і В319.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,996.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,657.64