Суд зняв арешт з низки підприємств, які належать фігурантці справи “вишок Бойка”
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Печерський районний суд Києва скасував арешт корпоративних прав 7 компаній, нерухомості, а також земельних ділянок у кримінальному провадженні щодо голови наглядової ради “Вернум банку” Наталії Ігнатченко, підозрюваної у заволодінні в складі злочинної організації екс-президента Віктора Януковича 3,23 млрд грн “Чорноморнафтогазу” під час закупівлі двох бурових установок. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.
Скасовано арешт корпоративних прав ТОВ “Люкс-Інфо”, ПАТ “Вернум банк”, ПП “Авто Актив”, ТОВ “Фортерес”, ТОВ “Інтернаціональна автомобільна компанія”, ТОВ “Сервіс Рапід” та ТОВ “КБ Сенат”.
Також було знято арешт з будівлі автосалону на проспекті Перемоги, 134, сервісних автоцентрів на Окружній дорозі, 14 і ділянки під ними, а також — з ділянки на проспекті Юрія Гагаріна, 17В у Києві, житлового будинку із земельною ділянкою, вбудованого нежитлового приміщення площею 45,6 кв.м, нежитлових приміщеннях загальною площею 69,4 кв.м, квартири площею 16,9 кв.м, ще однієї квартири.
Було знято арешт і з низки мотоциклів, серед яких ІЖ “Юпітер”, КМЗ “Дніпро”, а також 8 іномарок, де 4 Infiniti, 1 — Volkswagen Multivan, 2 — KIA Carnival.
Нагадаємо, 31 січня 2018 року ГПУ повідомила, що екс-віце-прем’єр-міністру Сергію Арбузову, голові наглядової ради ВАТ “Вернум банк” Наталії Ігнатченко та громадянину А.Фролову повідомлено про підозру за ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 ККУ за фактами співучасті у злочинній організації під керівництвом колишнього президента Віктора Януковича та злочинах, які ця організація вчиняла.
Йдеться про співучасть у заволодінні грошовими коштами ДАТ “Чорноморнафтогаз” в сумі 3,2 млрд грн при купівлі двох самопідіймальних бурових установок В312 і В319.