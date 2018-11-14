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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105242 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 111064 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145403 просмотра

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Лопнул банк, причастный к делу "вышек Бойко"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. ПАО “Вернум банк” заявило о прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица. Об этом сообщается на сайте финучреждения, передает УНН.

“В связи с согласованием НБУ плана прекращения банковской деятельности ПАО „Вернум Банк“ без прекращения юридического лица, утвержденного Решением акционера ОАО ”Вернум банк“ № 33 от 26 октября 2018 года, в соответствии со статьей 2 Закона Украины ”Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков“ от 23 марта 2017 года № 1985-VIII, банк сообщает всем клиентам и вкладчикам, что возвращение вкладных (депозитных) средств, закрытие счетов будет проводиться в главном офисе банка”, — говорится в сообщении.

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В банке отметили, что возврат средств и закрытие счетов будет проводиться в срок и в соответствии с условиями договоров, кроме вкладов (депозитов), срок действия которых истекает после 1 марта 2019 года. Такие вклады возвращаются досрочно по заявлению вкладчика без пересчета процентов за досрочное возвращение средств.

В декабре 2017 года “Вернум банк” входил в группу из шести банков, против которых НБУ принял меры  из-за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.

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Отметим, что председатель наблюдательного совета ОАО “Вернум банк” Наталья Игнатченко фигурирует в деле “вышек Бойко”. 29 января ее задержали по подозрению в соучастии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича, которую обвиняют в завладении 3,23 млрд грн “Черноморнефтегаза” при закупке двух буровых установок в 2010-2012 годах.

31 января 2018 года суд отправил председателя правления “Вернум банка” под ночной домашний арест. 17 августа суд снял арест с семи компаний, находящихся во владении Натальи Игнатченко. Также украинским следователям был санкционирован доступ к счету подозреваемой в немецком банке Commerzbank AG.

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Также стоит заметить, что уже 5 банков на украинском рынке отозвали лицензию НБУ. Это ПАО “Диви Банк”, ПАО “КБ ”Финансовый партнер“, ПАО ”Апекс-Банк“, ОАО ”Промышленно-финансовый банк“ и ОАО ”Кредит Оптима Банк".

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