Суд стягнув 18 млн грн з газової фірми Онищенка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Завдяки вжитим заходам прокурорського реагування з комерційної структури у дохід держави стягнуто понад 18 млн грн, отриманих від незаконної спільної діяльності щодо видобутку та продажу природного газу. Про це повідомив відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, передає УНН.
“Послідовно відстоюючи інтереси держави, ГПУ до сторін договору пред’явила позов про застосування наслідків недійсності правочину та стягнення у дохід держави понад 18 млн грн, незаконно отриманих у результаті спільної діяльності”, — йдеться у повідомленні.
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На початку 2017 року органи прокуратури виявили злочинну схему отримання незаконного прибутку від спільної діяльності у сфері газовидобування, створену комерційними структурами із залученням державних ресурсів.
Установлено, що між ПАТ “ДАТ “Чорноморнафтогаз” та ПрАТ “Пласт” укладено договір про спільну діяльність, згідно з умовами якого ПАТ “ДАТ “Чорноморнафтогаз” внесено у спільну діяльність право користування Стрілковим та Архангельським газовими родовищами. ПрАТ “Пласт” зобов’язувалося внести 71 млн грн, з яких внесло лише 1 млн грн, при цьому незаконно отримувало від спільної діяльності прибуток у пропорційно більшому розмірі, ніж ПАТ “ДАТ “Чорноморнафтогаз”. Як наслідок, державою недоотримано понад 18 млн грн від продажу газу, видобутого під час дії договору.
У зв’язку з цим, заступник Генерального прокурора звернувся до суду з позовом про визнання недійсним договору про спільну діяльність, який порушував інтереси держави та суспільства в цілому.
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Судами всіх інстанцій позовні вимоги прокурора задоволено у повному обсязі.
За принципової позиції прокуратури господарським судом Київської області 17 жовтня 2018 року позов задоволено.
Зазначимо, що 80% акцій ПрАТ “Пласт” належить кіпрській компанії Ostexpert Limited, яку пов’язують з нардепом-втікачем Олександром Онищенком.
ПАТ “ДАТ “Чорноморнафтогаз” з 1978 року здійснює роботи з освоєння українських шельфів Чорного та Азовського морів. Підприємство також видобуває вуглеводні на родовищах, розташованих у Криму, експлуатує розташовані на півострові Глібовське ПСГ і магістральні газопроводи. 100% акцій ДАТ перебуває в управлінні НАК “Нафтогаз України”.