Суд стягнув 18 млн грн з газової фірми Онищенка

“Послідовно відстоюючи інтереси держави, ГПУ до сторін договору пред’явила позов про застосування наслідків недійсності правочину та стягнення у дохід держави понад 18 млн грн, незаконно отриманих у результаті спільної діяльності”, — йдеться у повідомленні.

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На початку 2017 року органи прокуратури виявили злочинну схему отримання незаконного прибутку від спільної діяльності у сфері газовидобування, створену комерційними структурами із залученням державних ресурсів.

Установлено, що між ПАТ “ДАТ “Чорноморнафтогаз” та ПрАТ “Пласт” укладено договір про спільну діяльність, згідно з умовами якого ПАТ “ДАТ “Чорноморнафтогаз” внесено у спільну діяльність право користування Стрілковим та Архангельським газовими родовищами. ПрАТ “Пласт” зобов’язувалося внести 71 млн грн, з яких внесло лише 1 млн грн, при цьому незаконно отримувало від спільної діяльності прибуток у пропорційно більшому розмірі, ніж ПАТ “ДАТ “Чорноморнафтогаз”. Як наслідок, державою недоотримано понад 18 млн грн від продажу газу, видобутого під час дії договору.

У зв’язку з цим, заступник Генерального прокурора звернувся до суду з позовом про визнання недійсним договору про спільну діяльність, який порушував інтереси держави та суспільства в цілому.

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Судами всіх інстанцій позовні вимоги прокурора задоволено у повному обсязі.

За принципової позиції прокуратури господарським судом Київської області 17 жовтня 2018 року позов задоволено.

Зазначимо, що 80% акцій ПрАТ “Пласт” належить кіпрській компанії Ostexpert Limited, яку пов’язують з нардепом-втікачем Олександром Онищенком.

ПАТ “ДАТ “Чорноморнафтогаз” з 1978 року здійснює роботи з освоєння українських шельфів Чорного та Азовського морів. Підприємство також видобуває вуглеводні на родовищах, розташованих у Криму, експлуатує розташовані на півострові Глібовське ПСГ і магістральні газопроводи. 100% акцій ДАТ перебуває в управлінні НАК “Нафтогаз України”.