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Суд взыскал 18 млн грн с газовой фирмы Онищенко

Суд взыскал 18 млн грн с газовой фирмы Онищенко

Киев  •  УНН

 • 9607 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования с коммерческой структуры в доход государства взыскано более 18 млн грн, полученных от незаконной совместной деятельности по добыче и продаже природного газа. Об этом сообщил отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

“Последовательно отстаивая интересы государства, ГПУ к сторонам договора предъявила иск о применении последствий недействительности сделки и взыскании в доход государства более 18 млн грн, незаконно полученных в результате совместной деятельности”, — говорится в сообщении.

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В начале 2017 года органы прокуратуры раскрыли преступную схему получения незаконной прибыли от совместной деятельности в сфере газодобычи, созданную коммерческими структурами с привлечением государственных ресурсов.

Установлено, что между ОАО “ГАО ”Черноморнефтегаз“ и ЗАО ”Пласт“ заключен договор о совместной деятельности, согласно условиям которого ОАО “ГАО ”Черноморнефтегаз“ были внесены в совместную деятельность право пользования Стрелковым и Архангельским газовыми месторождениями. ЗАО “Пласт” обязывалось внести 71 млн грн, из которых внесло лишь 1 млн грн, при этом незаконно получало от совместной деятельности прибыль в пропорционально большем размере, чем ПАО “ГАО ”Черноморнефтегаз“. Как следствие, государством было недополучено более 18 млн грн от продажи газа, добытого во время действия договора.

В связи с этим, заместитель Генерального прокурора обратился в суд с иском о признании недействительным договора о совместной деятельности, который нарушал интересы государства и общества в целом.

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Судами всех инстанций исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

При принципиальной позиции прокуратуры хозяйственным судом Киевской области 17 октября 2018 года иск был удовлетворен.

Отметим, что 80% акций ЗАО “Пласт” принадлежит кипрской компании Ostexpert Limited, которую связывают с нардепом беглым Александром Онищенко.

ПАО “ГАО ”Черноморнефтегаз“ с 1978 года осуществляет работы по освоению украинских шельфов Черного и Азовского морей. Предприятие также добывает углеводороды на месторождениях, расположенных в Крыму, эксплуатирует расположенные на полуострове Глебовское ПХГ и магистральные газопроводы. 100% акций ГАО находится в управлении НАК “Нафтогаз Украины”.

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