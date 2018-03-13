Рада заборонила банкрутувати "Чорноморнафтогаз" до 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Верховна Рада заборонила порушувати справу про банкрутство “Чорноморнафтогазу” до 1 січня 2019 року. Парламентарі 230 голосами підтримали відповідний закон з пропозиціями президента, передає кореспондент УНН.
“Справи про банкрутство Державного акціонерного товариства „Чорноморнафтогаз“ до 1 січня 2019 року не порушуються. Провадження у справах про банкрутство Державного акціонерного товариства „Чорноморнафтогаз“, порушені до 1 січня 2017 року, підлягають припиненню, крім випадків, якщо ліквідація відбувається за рішенням власника”, — зазначається в ухваленому законі.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада затвердила порядок денний на поточний пленарний тиждень.