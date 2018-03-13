Рада запретила банкротить "Черноморнефтегаз" до 2019 года
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Верховная Рада запретила возбуждать дело о банкротстве "Черноморнефтегаза" до 1 января 2019 года. Парламентарии 230 голосами поддержали соответствующий закон с предложениями президента, передает корреспондент УНН.
"Дела о банкротстве Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" до 1 января 2019 года не возбуждаются. Производство по делам о банкротстве Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз", открытые до 1 января 2017 года, подлежат прекращению, кроме случаев, если ликвидация происходит по решению собственника", - говорится в принятом законе.
Как сообщал УНН, Верховная Рада утвердила повестку дня на текущую пленарную неделю.