НБУ оштрафовал два банка

“Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в ноябре 2018 года оштрафовал АО ”Укрсоцбанк“ на 30,45 млн грн за проведение финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов со счетов клиентов”, - говорится в сообщении.

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Кроме того, на сумму 4,23 млн грн оштрафован ПАО “Місто Банк”. Поводом для дисциплинарного взыскания стало осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. В частности, его клиенты регулярно и в короткие сроки снимали со своих счетов наличные средства на суммы, которые в десятки раз превышали суммы заявленных ими доходов. Также финучреждение проводило рискованные операции по купле-продаже ценных бумаг, эмитенты которых фигурируют в уголовном производстве как эмитенты “мусорных” ценных бумаг с завышенной стоимостью.

В свою очередь к АО “Райффайзен Банк Аваль” была применена мера воздействия в виде письменного предостережения за невыполнение обязанности проводить первичный финансовый мониторинг финансовых операций, участниками или выгодополучателями которых являются национальные общественные деятели, их близкие лица или связанные с ними лица, в порядке, определенном для клиентов высокого риска.

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Ранее первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова дала оптимистичную оценку состояния банковской сферы в Украине. Так, по ее словам, банковский сектор впервые с 2013 года может выйти на прибыльную деятельность.