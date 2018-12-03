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8 марта, 13:20 • 81421 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126359 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141530 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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НБУ оштрафовал два банка

НБУ оштрафовал два банка

Киев  •  УНН

 • 16035 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Национальный банк Украины в ноябре 2018 года оштрафовал два банка, а третьему вынес письменное предупреждение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет по финансовому мониторингу, обнародованному на сайте Регулятора.

“Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в ноябре 2018 года оштрафовал АО ”Укрсоцбанк“ на 30,45 млн грн за проведение финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов со счетов клиентов”, - говорится в сообщении.

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Кроме того, на сумму 4,23 млн грн оштрафован ПАО “Місто Банк”. Поводом для дисциплинарного взыскания стало осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. В частности, его клиенты регулярно и в короткие сроки снимали со своих счетов наличные средства на суммы, которые в десятки раз превышали суммы заявленных ими доходов. Также финучреждение проводило рискованные операции по купле-продаже ценных бумаг, эмитенты которых фигурируют в уголовном производстве как эмитенты “мусорных” ценных бумаг с завышенной стоимостью.

В свою очередь к АО “Райффайзен Банк Аваль” была применена мера воздействия в виде письменного предостережения за невыполнение обязанности проводить первичный финансовый мониторинг финансовых операций, участниками или выгодополучателями которых являются национальные общественные деятели, их близкие лица или связанные с ними лица, в порядке, определенном для клиентов высокого риска.

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Ранее первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова дала оптимистичную оценку состояния банковской сферы в Украине. Так, по ее словам, банковский сектор впервые с 2013 года может выйти на прибыльную деятельность.

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