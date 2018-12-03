В НБУ заявили о стабилизации ситуации на валютном рынке

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 85887 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103874 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 138907 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136711 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132475 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126534 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164757 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117958 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141541 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145352 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В НБУ заявили о стабилизации ситуации на валютном рынке

В НБУ заявили о стабилизации ситуации на валютном рынке

Киев  •  УНН

 • 7078 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. После введение военного положения в некоторых областях ощущался ажиотажный спрос на валюту, но сейчас ситуация стабилизировалась. Об этом сообщила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, передает УНН.

"Что касается валюты на территориях с военным положением были прыжки, но сейчас все стабилизировалось. Никаких проблем нет сейчас", - сказала Рожкова.

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Ранее первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова дала оптимистичную оценку состояния банковской сферы в Украине. Так, по ее словам, банковский сектор впервые с 2013 года может выйти на прибыльную деятельность.

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Как сообщал УНН, с 26 ноября в обменниках наблюдаются скачки курса валют. Так, 27 ноября утром в киевских обменниках стоимость доллара достигла 30 гривен, а продажи - 28,5 гривен. Через час курс доллара упал до 28,5 (покупка) и 27,7 (продажа) гривны.

Нацбанком по состоянию на утро 28 ноября официальный курс гривны установлен на уровне 28,10 грн / долл.

Отметим, в 10 областях Украины введено военное положение с 26 ноября из-за агрессии России у Керченского пролива.

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