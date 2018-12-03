В НБУ заявили о стабилизации ситуации на валютном рынке

"Что касается валюты на территориях с военным положением были прыжки, но сейчас все стабилизировалось. Никаких проблем нет сейчас", - сказала Рожкова.

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Ранее первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова дала оптимистичную оценку состояния банковской сферы в Украине. Так, по ее словам, банковский сектор впервые с 2013 года может выйти на прибыльную деятельность.

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Как сообщал УНН, с 26 ноября в обменниках наблюдаются скачки курса валют. Так, 27 ноября утром в киевских обменниках стоимость доллара достигла 30 гривен, а продажи - 28,5 гривен. Через час курс доллара упал до 28,5 (покупка) и 27,7 (продажа) гривны.



Нацбанком по состоянию на утро 28 ноября официальный курс гривны установлен на уровне 28,10 грн / долл.



Отметим, в 10 областях Украины введено военное положение с 26 ноября из-за агрессии России у Керченского пролива.