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Відсьогодні готівкові розрахунки українців не перевищуватимуть 50 тис. грн

Відсьогодні готівкові розрахунки українців не перевищуватимуть 50 тис. грн

Київ • УНН

 • 9469 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Відсьогодні Національний банк України анонсує зниження граничної суми розрахунків готівкою за участю фізичних осіб зі 150 тис. грн до 50 тис. грн. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацбанку.

Відповідні норми містяться у постанові Правління Національного банку України від 25.11.2016 № 407 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 червня 2013 року № 210 “Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою”.

Так, постановою передбачено граничну суму розрахунків готівкою між фізичною особою та підприємством (підприємцем) протягом одного дня в розмірі 50 тис. грн, а також фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі 50 тис. грн.

Водночас, фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму, яка перевищує 50 тис. грн., шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесення та/або перерахування коштів на поточні рахунки (у тому числі у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

При цьому, безготівкові розрахунки можуть здійснюватися без будь-яких обмежень і банки зобов’язані забезпечити безготівкові перерахування на вимогу клієнтів у повному обсязі. Водночас, гранична сума розрахунків готівкою підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня залишається незмінною і становить 10 тис. грн.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, встановлення граничної суми розрахунків готівкою на рівні 50 тис. грн не завдасть незручностей громадянам та не зачіпатиме щоденних покупок населення, оскільки стосуватимуться лише великих придбань (нерухомості, коштовностей, транспортних засобів, предметів мистецтва, хутра, дорогих годинників, подорожей тощо).

Водночас, у відомстві також повідомили, що Комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року передбачено поступове зниження рівня готівки в економіці (відношення М0 до ВВП) у 2020 році до 12% (у 2014 році цей показник становив 18,1%, а за результатами 2015 року зменшився до 14,6%).

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