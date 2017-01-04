С сегодняшнего дня наличные расчеты украинцев не будут превышать 50 тыс грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. С сегодняшнего дня Национальный банк Украины анонсирует снижение предельной суммы расчетов наличными с участием физических лиц с 150 тыс. до 50 тыс. грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Соответствующие нормы содержатся в постановлении Правления Национального банка Украины от 25.11.2016 № 407 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 6 июня 2013 года № 210" Об установлении предельной суммы расчетов наличными".
Так, постановлением предусмотрена предельная сумма расчетов наличными между физическим лицом и предприятием (предпринимателем) в течение одного дня в размере 50 тыс. грн, а также физических лиц между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению, в размере 50 тыс. грн.
В то же время, физические лица имеют право осуществлять расчеты на сумму, превышающую 50 тыс. грн., путем перечисления средств с текущего счета на текущий счет, внесения и/или перечисления средств на текущие счета (в том числе в депозит нотариуса на отдельный текущий счет в национальной валюте).
При этом, безналичные расчеты могут осуществляться без каких-либо ограничений и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме. В то же время, предельная сумма наличных расчетов предприятий (предпринимателей) между собой в течение одного дня остается неизменной и составляет 10 тыс. грн.
Напомним, по данным Нацбанка, установление предельной суммы расчетов наличными на уровне 50 тыс. грн не нанесет неудобств гражданам но не будет затрагивать ежедневных покупок населения, поскольку будут касаться только крупных приобретений (недвижимости, драгоценностей, транспортных средств, предметов искусства, меха, дорогих часов, путешествий тому подобное).
В то же время, в ведомстве также сообщили, что Комплексной программой развития финансового сектора Украины до 2020 года предусмотрено постепенное снижение уровня наличных в экономике (отношение М0 к ВВП) в 2020 году до 12% (в 2014 году этот показатель составлял 18,1%, а по результатам 2015 года уменьшился до 14,6%).