НБУ представил еще три проекта по новому рынку валют

КИЕВ. 7 декабря. УНН. НБУ опубликовал уже шесть из семи проектов, которые станут основой для либерализации и внедрения прозрачной системы валютного регулирования в соответствии с законом “О валюте и валютных операциях”. Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передает УНН.