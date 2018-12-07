НБУ представил еще три проекта по новому рынку валют
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. НБУ опубликовал уже шесть из семи проектов, которые станут основой для либерализации и внедрения прозрачной системы валютного регулирования в соответствии с законом “О валюте и валютных операциях”. Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передает УНН.
“Сегодня Национальный банк обнародовал проект акта №4, в котором говорится о критериях и порядке введения антикризисных мер, а также актов №6 и №7, которые будут определять валютном регулировании временно — с 7 февраля 2019 и до полного перехода к свободе проведения валютных операций”, - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцам станет проще обменивать валюту
Данные положения предусматривают значительное смягчение правил перевода валюты за границу. В частности, речь идет о таких регулятивных документах:
№ 4: Положение о порядке введения мер защиты в сфере валютных операций;
№ 6: Положение об отдельных инструментах стабилизации денежно-кредитного рынка;
№ 7: Положение о порядке соблюдения предельных сроков расчета, установленных НБУ.
Документы содержат нормы, направленные на упрощение ведения бизнеса и обеспечения финансовой стабильности в Украине.
В частности, Инструкцией о порядке валютного надзора за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров предусматривается:
-
- отмена контроля за сроками расчетов по внешнеэкономическим контрактам на суммы операций до 150 тыс. грн;
-
- отмена контроля за сроками расчетов для экспорта всех видов услуг и работ (после получения Национальным банком соответствующего представления от Кабинета министров);
-
- отмена дублирующих отчетов банков о нарушении сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям в Государственную фискальную службу, которые сегодня подаются в бумажной форме. Банки будут отчитываться только в Национальный банк.
-
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НБУ планируют разрешить украинцам покупать больше валюты
Кроме этого, Положением о отдельные инструменты стабилизации денежно-кредитного рынка внедряется уведомительный система сбора информации о договорах по привлечению кредитов украинскими предприятиями от нерезидентов. Эта система придет на смену существующей разрешительной процедуре регистрации таких договоров.
В то же время Положение о порядке введения мер защиты в сфере валютных операций детализирует регуляторный инструментарий Национального банка в случае возникновения обстоятельств, угрожающих стабильности финансовой системы.
Напомним, 4 января 2017 года Нацбанк снизил предельную сумму расчетов наличными с участием физических лиц с 150 тыс. до 50 тыс. Грн.
Ранее в НБУ заявили о стабилизации ситуации на валютном рынке.