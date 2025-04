Україні готують оазис для бізнесу і при цьому не офшор

“Остаточний перехід до режиму вільного руху капіталу в Україні, як в Європі, можливий лише за умови якісного податкового контролю, запорукою якого є імплементація Плану дій BEPS. Реалізація Плану підвищить прозорість операцій через низькоподаткові юрисдикції, забезпечить стабільність податкових надходжень у бюджет та створить умови для валютної лібералізації”, — зазначив директор департаменту фінансового контролінгу Національного банку Олег Стринжа.

Зокрема, йдеться про спрощення сплати дивідендів за кордон і інвестування фізичними особами. Стринжа також нагадав, що з лютого 2019 року відбудеться черговий етап валютних пом’якшень разом із введенням в дію Закону “Про валюту і валютні операції”.

“Всі ці кроки дають „зелене світло“ для відпливу капіталу за кордон. Тому для переходу в режим повної свободи валютних операцій нам необхідно мати компенсатор у вигляді ефективного податкового контролю, який закриє можливості виводити прибутки, сформовані в Україні, у низькоподаткові юрисдикції”, — пояснив Олег Стринжа.

За його словами, більше 100 країн доєдналися вже до Плану дій BEPS і автоматичного обміну податковою інформацією, тож зволікання з реалізацією цього Плану в Україні шкодить лише нашій державі.

Законопроект про імплементацію Плану протидії розмиванню бази оподатковування та виведенню прибутку з-під оподаткування (Плану дій BEPS), оприлюднений в жовтні Національним банком та Міністерством фінансів, невдовзі буде внесений в Верховну Раду.

Нагадаємо, 23 липня 2018 року Україна підписала угоду щодо внесення змін до конвенцій про уникнення подвійного оподаткування (MLI), яка має врятувати країну від потрапляння до офшорного списку та санкцій ЄС.

Base Erosion and Profit Shifting, BEPS — План із протидії розмиванню оподатковуваної бази й виведенню прибутку з-під оподаткування.

Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (Multi Lateral instrument, MLI) - багатостороння конвенція з протидії розмиванню податкової бази та виведенню доходів з-під оподаткування.