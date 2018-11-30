Украине готовят оазис для бизнеса и при этом не оффшор

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Украину сделают открытой для всех финансовых операций и при этом обещают обеспечить прозрачность и защиту от вывода налогов. Об этом заявил директор департамента финансового контроллинга Национального банка Олег Стринжа на Форуме Level Up Ukraine 2018, организованном компанией Deloitte и Ассоциацией налогоплательщиков Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

“Окончательный переход к режиму свободного движения капитала в Украине, как в Европе, возможно только при условии качественного налогового контроля, залогом которого является имплементация Плана действий BEPS. Реализация Плана повысит прозрачность операций через низконалоговые юрисдикции, обеспечит стабильность налоговых поступлений в бюджет и создаст условия для валютной либерализации”, - отметил директор департамента финансового контроллинга Национального банка Олег Стринжа.

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В частности, речь идет об упрощении уплаты дивидендов за границу и инвестирования физическими лицами. Стринжа также напомнил, что с февраля 2019 года состоится очередной этап валютных смягчений вместе с введением в действие Закона “О валюте и валютных операциях”.

“Все эти шаги дают ”зеленый свет“ для оттока капитала за границу. Поэтому для перехода в режим полной свободы валютных операций нам необходимо иметь компенсатор в виде эффективного налогового контроля, который закроет возможности выводить прибыли, сформированные в Украине, в низконалоговые юрисдикции”, - пояснил Олег Стринжа.

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По его словам, более 100 стран присоединились уже к Плану действий BEPS и автоматическому обмену налоговой информацией, поэтому промедление с реализацией этого плана в Украине вредит только нашей стране.

Законопроект об имплементации Плана противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения (Плана действий BEPS), обнародованный в октябре Национальным банком и Министерством финансов, вскоре будет внесен в Верховную Раду.

Напомним, 23 июля 2018 года Украина подписала соглашение о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения (MLI), которая должна спасти страну от попадания в оффшорный список и санкций ЕС.

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Base Erosion and Profit Shifting, BEPS — План по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выведению прибыли из-под налогообложения.

Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting Multi Lateral instrument, MLI) — многосторонняя конвенция по противодействию размыванию налоговой базы и выведению доходов из-под налогообложения.

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