Украине готовят оазис для бизнеса и при этом не оффшор

“Окончательный переход к режиму свободного движения капитала в Украине, как в Европе, возможно только при условии качественного налогового контроля, залогом которого является имплементация Плана действий BEPS. Реализация Плана повысит прозрачность операций через низконалоговые юрисдикции, обеспечит стабильность налоговых поступлений в бюджет и создаст условия для валютной либерализации”, - отметил директор департамента финансового контроллинга Национального банка Олег Стринжа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НБУ утвердил механизм бронирования сделок с валютными форвардами и фьючерсами

В частности, речь идет об упрощении уплаты дивидендов за границу и инвестирования физическими лицами. Стринжа также напомнил, что с февраля 2019 года состоится очередной этап валютных смягчений вместе с введением в действие Закона “О валюте и валютных операциях”.

“Все эти шаги дают ”зеленый свет“ для оттока капитала за границу. Поэтому для перехода в режим полной свободы валютных операций нам необходимо иметь компенсатор в виде эффективного налогового контроля, который закроет возможности выводить прибыли, сформированные в Украине, в низконалоговые юрисдикции”, - пояснил Олег Стринжа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НБУ представил новую структуру валютного регулирования

По его словам, более 100 стран присоединились уже к Плану действий BEPS и автоматическому обмену налоговой информацией, поэтому промедление с реализацией этого плана в Украине вредит только нашей стране.

Законопроект об имплементации Плана противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения (Плана действий BEPS), обнародованный в октябре Национальным банком и Министерством финансов, вскоре будет внесен в Верховную Раду.

Напомним, 23 июля 2018 года Украина подписала соглашение о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения (MLI), которая должна спасти страну от попадания в оффшорный список и санкций ЕС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Миссия МВФ придет в Украину для обсуждения налога на выведенный капитал

Base Erosion and Profit Shifting, BEPS — План по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выведению прибыли из-под налогообложения.

Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting Multi Lateral instrument, MLI) — многосторонняя конвенция по противодействию размыванию налоговой базы и выведению доходов из-под налогообложения.