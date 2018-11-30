Украине готовят оазис для бизнеса и при этом не оффшор

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Украину сделают открытой для всех финансовых операций и при этом обещают обеспечить прозрачность и защиту от вывода налогов. Об этом заявил директор департамента финансового контроллинга Национального банка Олег Стринжа на Форуме Level Up Ukraine 2018, организованном компанией Deloitte и Ассоциацией налогоплательщиков Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.