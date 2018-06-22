Фінансовий безвіз: Порошенко прокоментував закон про валюту
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. “Закон про валюту і валютні операції” забезпечує одну з економічних свобод — свободу руху капіталу та запроваджує фінансовий безвіз. Так прокоментував прийняття закону про валюту Президент України Петро Порошенко, передає УНН з посиланням на офіційний сайт Президента.
“Залишився ще один безвіз — фінансовий. Ключовий принцип ідеології цього закону полягає в наступному — заборонено те, що окремо зазначено державою. Все решта — вільно”, — наголосив Порошенко.
Глава держави зазначив, що зі вступом в дію нового закону дозволено відкривати рахунки, якщо “ти сплачуєш податки і якщо інформуєш, що це твій рахунок і ти є кінцевим бенефіціаром”.
“Ми відійшли від радянської традиції, що кожен підприємець, який відкриває рахунок за кордоном, злочинець. Сьогодні все навпаки”, — додав він та підкреслив, що цей закон стосуватиметься великої кількості українців.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про валюту.