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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Финансовый безвиз: Порошенко прокомментировал закон о валюте

Финансовый безвиз: Порошенко прокомментировал закон о валюте

Киев  •  УНН

 • 10487 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. “Закон о валюте и валютных операциях” обеспечивает одну из экономических свобод — свободу движения капитала и вводит финансовый безвиз. Так прокомментировал принятие закона о валюте Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН со ссылкой на официальный сайт Президента.

“Остался еще один безвиз — финансовый. Ключевой принцип идеологии этого закона заключается в следующем — запрещено то, что отдельно указано государством. Все остальное — свободно”, - подчеркнул Порошенко.

Глава государства отметил, что со вступлением в действие нового закона разрешено открывать счета, если “ты платишь налоги и если информируешь, что это твой счет и ты являешься конечным бенефициаром”.

“Мы отошли от советской традиции, что каждый предприниматель, открывающий счет за границей, преступник. Сегодня все наоборот”, - добавил он и подчеркнул, что этот закон будет касаться большого числа украинцев.

Напомним, Верховная Рада приняла президентский законопроект о валюте.

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