НБУ затвердив механізм резервування угод за валютними форвардами та ф'ючерсами

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Національний банк України (НБУ) розробив та затвердив для банків механізм з формування резервів за валютними форвардними та ф’ючерсними угодами для забезпечення фінансової стабільності. Про це повідомила прес-служба НБУ, передає УНН.