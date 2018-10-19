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НБУ затвердив механізм резервування угод за валютними форвардами та ф'ючерсами

НБУ затвердив механізм резервування угод за валютними форвардами та ф'ючерсами

Київ • УНН

 • 9453 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Національний банк України (НБУ) розробив та затвердив для банків механізм з формування резервів за валютними форвардними та ф’ючерсними угодами для забезпечення фінансової стабільності. Про це повідомила прес-служба НБУ, передає УНН.

"Національний банк України розробив та затвердив для банків механізм з формування резервів за валютними форвардними та ф’ючерсними угодами, який може бути задіяний в разі необхідності для забезпечення фінансової стабільності. Цей інструмент запобігає виникненню системних ризиків, пов’язаних з укладанням контрактів, змінною величиною яких є валютний курс або ціна банківського металу до валютного курсу", - зазначили в Нацбанку.

У НБУ також уточнили, що рішення про застосування такого механізму приймає правління Національного банку. До появи відповідного окремого рішення правління зазначені вимоги до резервування за форвардними та ф’ючерсними контрактами застосовуватись не будуть.

У разі використання механізму резервування здійснюватиметься за усіма видами операцій за форвардними та ф’ючерсними контрактами з поставкою або без поставки базового активу, змінною величиною яких є валютний курс або ціна банківського металу до валютного курсу.

У такому випадку резерви формуватимуться у національній валюті, а зобов’язання щодо їх формування виникатиме з дня, наступного з дати укладення угоди. Воно діятиме до дня остаточного здійснення розрахунків за угодою або її розірвання включно. Ставка резервування буде незмінною на весь період дії контракту. Резервуванню підлягатимуть лише ті контракти, які були укладені після офіційного запровадження вимоги окремим рішенням правління.

Також у відомстві зазначили, що ці нововведення набувають чинності з 19 жовтня 2018 року.

Нагадаємо, за даними НБУ, загальні втрати економіки від банківської кризи 2014-2017 років в цілому становлять 38% ВВП.

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