НБУ попередив про фішингову розсилку з фейковими адресами – йдеться про шкідливі листи
Київ • УНН
Національний банк України попередив про шахрайську розсилку електронних листів з вірусами, замаскованих під офіційні документи НБУ. Закликають не відкривати файли та перевіряти домен пошти.
Національний банк України застеріг громадян та організації про те що шахраї розсилають електронні листи нібито від імені НБУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал Національного банку України.
Деталі
Як зазначили у відомстві, шахрайство полягає у масовому розсиланні шкідливих файлів, замаскованих під офіційні документи НБУ.
Сьогодні зафіксували шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційний лист від НБУ – в темі листа та назві доданого файла
Крім того, зловмисники маскують електронну адресу, щоб вона виглядала наближено до справжньої.
Зловмисники надсилають листи з різних електронних адрес, але в підписі зазначають фейковий e-mail: [email protected] (mailto:[email protected]), схожий на офіційний домен Національного банку України
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У Нацбанку закликали користувачів не відкривати такі файли і не взаємодіяти з підозрілим вмістом.
Не завантажуйте файли, додані до таких листів, а також не переходьте за доданими посиланнями!
Для безпеки громадян НБУ також пояснив, яку саме пошту використовують працівники установи.
Підкреслюємо, для електронного листування працівники НБУ використовують виключно офіційну корпоративну пошту, яка містить домен @bank.gov.ua
Додатково
У Нацбанку наголосили: за будь-якої підозри на фішинг або підробку листів варто повідомляти про інцидент IT-фахівців або правоохоронні органи.
Нагадаємо
Фішингові атаки залишаються одним із найпоширеніших інструментів кібершахраїв в умовах війни. У 2024 році CERT-UA фіксувала сотні випадків подібних атак з використанням брендів держустанов.
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