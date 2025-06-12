НБУ попередив про фішингову розсилку з фейковими адресами – йдеться про шкідливі листи

$41.510.04
47.460.05
ukenru
Фінансова тривога: що це таке та як впоратися
Ексклюзив
12:52 • 11752 перегляди
Фінансова тривога: що це таке та як впоратися
11:23 • 30445 перегляди
Україна провела другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів додому - Зеленський
10:59 • 38418 перегляди
Авіакатастрофа в Індії: у МЗС заявили, що українців на борту літака не було
Ексклюзив
10:38 • 38242 перегляди
Сповільнена реакція, нуль відповідальності: чому кермування напідпитку це прояв аморальності
Ексклюзив
10:04 • 51103 перегляди
Квартира з ремонтом чи "після будівельників": що вигідніше купувати сьогодні
11 червня, 16:32 • 83375 перегляди
Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель російської нафти - Зеленський
Ексклюзив
11 червня, 13:57 • 148566 перегляди
“Неефективно та непрозоро”: політолог закликав до прозорого аудиту роботи АРМА та кадрових змін
Ексклюзив
11 червня, 12:47 • 133846 перегляди
Активізація комарів та мошок влітку: дерматолог про небезпеку укусів та що робити, якщо розчухав їх
Ексклюзив
11 червня, 12:09 • 126341 перегляди
Складно, трудомістко, але критично необхідно: як Україна підтримує техніку для фронту
Ексклюзив
11 червня, 07:03 • 123378 перегляди
"Ціни не знизились": українці не побачили ефекту від заборони аптечного маркетингу - опитування (відео)
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пряма трансляція
Погода
+18°
7.2м/с
49%
748мм
Популярнi новини
"Мирні" переговори: кремль намагається довести нікчемність України як держави - ISW12 червня, 04:46 • 92975 перегляди
Рубіо від імені американського народу привітав росіян з днем рф12 червня, 06:15 • 131221 перегляди
В Індії розбився пасажирський літак Air India: що відомо08:59 • 60400 перегляди
Авіакатастрофа в Індії: МЗС з'ясовує, чи були українці на борту09:43 • 53316 перегляди
Ціни на ліки зростають, попри заборону маркетингу: моніторинг після трьох місяців роботи фармринку за новими правилами10:12 • 54884 перегляди
Публікації
Ціни на ліки зростають, попри заборону маркетингу: моніторинг після трьох місяців роботи фармринку за новими правилами10:12 • 54947 перегляди
Dreams Step нардепа Кузьміних: як будувати бізнес за допомогою помічників11 червня, 16:11 • 158777 перегляди
Спритність рук і жодного шахрайства або як зберегти прибутки виробників ліків 11 червня, 11:05 • 225325 перегляди
Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу
Ексклюзив
11 червня, 06:29 • 258923 перегляди
Реформа АРМА зависла: хто блокує зміни і чому це небезпечно10 червня, 16:21 • 223441 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джозеф Кіт Келлог
Петро Порошенко
Федоров Михайло Альбертович
Актуальні місця
Україна
India
Сполучені Штати Америки
Kyiv
Лондон
Реклама
УНН Lite
Режисер "Носферату" зніме "Різдвяну пісню" Чарльза Діккенса для Warner Bros09:57 • 32945 перегляди
Готель для кіноманів: будинки із фільмів і серіалів, які можна орендувати у 2025 році11 червня, 15:50 • 85904 перегляди
Над Україною зійшов "Полуничний Місяць": користувачі в соцмережах діляться фото10 червня, 20:02 • 111709 перегляди
Тепер Ye Ye: Каньє Вест вдруге змінив ім'я10 червня, 17:29 • 115643 перегляди
Двоє учасників гурту BTS звільнилися з військової служби: готують нові пісні та обіцяють повернутися на сцену "якнайшвидше"10 червня, 13:35 • 137502 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Ту-160
Ту-95
Ту-22М
Бук (ЗРК)

НБУ попередив про фішингову розсилку з фейковими адресами – йдеться про шкідливі листи

Київ • УНН

 • 1094 перегляди

Національний банк України попередив про шахрайську розсилку електронних листів з вірусами, замаскованих під офіційні документи НБУ. Закликають не відкривати файли та перевіряти домен пошти.

НБУ попередив про фішингову розсилку з фейковими адресами – йдеться про шкідливі листи

Національний банк України застеріг громадян та організації про те що шахраї розсилають електронні листи нібито від імені НБУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал Національного банку України.

Деталі

Як зазначили у відомстві, шахрайство полягає у масовому розсиланні шкідливих файлів, замаскованих під офіційні документи НБУ.

Сьогодні зафіксували шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційний лист від НБУ – в темі листа та назві доданого файла

– повідомили у Нацбанку.

Крім того, зловмисники маскують електронну адресу, щоб вона виглядала наближено до справжньої.

Зловмисники надсилають листи з різних електронних адрес, але в підписі зазначають фейковий e-mail: [email protected] (mailto:[email protected]), схожий на офіційний домен Національного банку України

– йдеться у повідомленні.

Фішинг: шо це таке та як не стати жертвою шахраїв 24.07.24, 12:15 • 159217 переглядiв

У Нацбанку закликали користувачів не відкривати такі файли і не взаємодіяти з підозрілим вмістом.

Не завантажуйте файли, додані до таких листів, а також не переходьте за доданими посиланнями!

– наголосили у відомстві.

Для безпеки громадян НБУ також пояснив, яку саме пошту використовують працівники установи.

Підкреслюємо, для електронного листування працівники НБУ використовують виключно офіційну корпоративну пошту, яка містить домен @bank.gov.ua

– зазначили у Національному банку.

Додатково

У Нацбанку наголосили: за будь-якої підозри на фішинг або підробку листів варто повідомляти про інцидент IT-фахівців або правоохоронні органи.

Нагадаємо

Фішингові атаки залишаються одним із найпоширеніших інструментів кібершахраїв в умовах війни. У 2024 році CERT-UA фіксувала сотні випадків подібних атак з використанням брендів держустанов.

Як не стати жертвою зламу в Telegram: поради від Мінцифри19.03.25, 10:11 • 35655 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

СуспільствоКримінал та НПТехнології
Національний банк України
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9