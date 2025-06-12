НБУ попередив про фішингову розсилку з фейковими адресами – йдеться про шкідливі листи

Національний банк України застеріг громадян та організації про те що шахраї розсилають електронні листи нібито від імені НБУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал Національного банку України.

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Як зазначили у відомстві, шахрайство полягає у масовому розсиланні шкідливих файлів, замаскованих під офіційні документи НБУ.

Сьогодні зафіксували шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційний лист від НБУ – в темі листа та назві доданого файла – повідомили у Нацбанку.

Крім того, зловмисники маскують електронну адресу, щоб вона виглядала наближено до справжньої.

Зловмисники надсилають листи з різних електронних адрес, але в підписі зазначають фейковий e-mail: [email protected] (mailto:[email protected]), схожий на офіційний домен Національного банку України – йдеться у повідомленні.

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У Нацбанку закликали користувачів не відкривати такі файли і не взаємодіяти з підозрілим вмістом.

Не завантажуйте файли, додані до таких листів, а також не переходьте за доданими посиланнями! – наголосили у відомстві.

Для безпеки громадян НБУ також пояснив, яку саме пошту використовують працівники установи.

Підкреслюємо, для електронного листування працівники НБУ використовують виключно офіційну корпоративну пошту, яка містить домен @bank.gov.ua – зазначили у Національному банку.

Додатково

У Нацбанку наголосили: за будь-якої підозри на фішинг або підробку листів варто повідомляти про інцидент IT-фахівців або правоохоронні органи.

Нагадаємо

Фішингові атаки залишаються одним із найпоширеніших інструментів кібершахраїв в умовах війни. У 2024 році CERT-UA фіксувала сотні випадків подібних атак з використанням брендів держустанов.

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