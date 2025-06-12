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НБУ предупредил о фишинговой рассылке с фейковыми адресами – речь идет о вредоносных письмах

Киев • УНН

 • 924 просмотра

Национальный банк Украины предупредил о мошеннической рассылке электронных писем с вирусами, замаскированных под официальные документы НБУ. Призывают не открывать файлы и проверять домен почты.

НБУ предупредил о фишинговой рассылке с фейковыми адресами – речь идет о вредоносных письмах

Национальный банк Украины предостерег граждан и организации о том, что мошенники рассылают электронные письма якобы от имени НБУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал Национального банка Украины.

Детали

Как отметили в ведомстве, мошенничество заключается в массовой рассылке вредоносных файлов, замаскированных под официальные документы НБУ.

Сегодня зафиксировали мошенническую кампанию по рассылке писем с вредоносными вложениями, имитирующими официальное письмо от НБУ – в теме письма и названии добавленного файла

– сообщили в Нацбанке.

Кроме того, злоумышленники маскируют электронный адрес, чтобы он выглядел приближенно к настоящему.

Злоумышленники присылают письма с разных электронных адресов, но в подписи указывают фейковый e-mail: [email protected] (mailto:[email protected]), похожий на официальный домен Национального банка Украины

– говорится в сообщении.

Фишинг: что это такое и как не стать жертвой мошенников24.07.24, 12:15 • 159217 просмотров

В Нацбанке призвали пользователей не открывать такие файлы и не взаимодействовать с подозрительным содержимым.

Не загружайте файлы, добавленные к таким письмам, а также не переходите по добавленным ссылкам!

– отметили в ведомстве.

Для безопасности граждан НБУ также объяснил, какую именно почту используют работники учреждения.

Подчеркиваем, для электронной переписки работники НБУ используют исключительно официальную корпоративную почту, содержащую домен @bank.gov.ua

– отметили в Национальном банке.

Дополнительно

В Нацбанке подчеркнули: при любом подозрении на фишинг или подделку писем следует сообщать об инциденте IT-специалистам или правоохранительным органам.

Напомним

Фишинговые атаки остаются одним из самых распространенных инструментов кибермошенников в условиях войны. В 2024 году CERT-UA фиксировала сотни случаев подобных атак с использованием брендов госучреждений.

Как не стать жертвой взлома в Telegram: советы от Минцифры19.03.25, 10:11 • 35655 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

ОбществоКриминал и ЧПТехнологии
Национальный банк Украины
Украина
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