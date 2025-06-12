НБУ предупредил о фишинговой рассылке с фейковыми адресами – речь идет о вредоносных письмах
Киев • УНН
Национальный банк Украины предупредил о мошеннической рассылке электронных писем с вирусами, замаскированных под официальные документы НБУ. Призывают не открывать файлы и проверять домен почты.
Национальный банк Украины предостерег граждан и организации о том, что мошенники рассылают электронные письма якобы от имени НБУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал Национального банка Украины.
Детали
Как отметили в ведомстве, мошенничество заключается в массовой рассылке вредоносных файлов, замаскированных под официальные документы НБУ.
Сегодня зафиксировали мошенническую кампанию по рассылке писем с вредоносными вложениями, имитирующими официальное письмо от НБУ – в теме письма и названии добавленного файла
Кроме того, злоумышленники маскируют электронный адрес, чтобы он выглядел приближенно к настоящему.
Злоумышленники присылают письма с разных электронных адресов, но в подписи указывают фейковый e-mail: [email protected] (mailto:[email protected]), похожий на официальный домен Национального банка Украины
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В Нацбанке призвали пользователей не открывать такие файлы и не взаимодействовать с подозрительным содержимым.
Не загружайте файлы, добавленные к таким письмам, а также не переходите по добавленным ссылкам!
Для безопасности граждан НБУ также объяснил, какую именно почту используют работники учреждения.
Подчеркиваем, для электронной переписки работники НБУ используют исключительно официальную корпоративную почту, содержащую домен @bank.gov.ua
Дополнительно
В Нацбанке подчеркнули: при любом подозрении на фишинг или подделку писем следует сообщать об инциденте IT-специалистам или правоохранительным органам.
Напомним
Фишинговые атаки остаются одним из самых распространенных инструментов кибермошенников в условиях войны. В 2024 году CERT-UA фиксировала сотни случаев подобных атак с использованием брендов госучреждений.
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