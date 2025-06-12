НБУ предупредил о фишинговой рассылке с фейковыми адресами – речь идет о вредоносных письмах

Национальный банк Украины предостерег граждан и организации о том, что мошенники рассылают электронные письма якобы от имени НБУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал Национального банка Украины.

Детали

Как отметили в ведомстве, мошенничество заключается в массовой рассылке вредоносных файлов, замаскированных под официальные документы НБУ.

Сегодня зафиксировали мошенническую кампанию по рассылке писем с вредоносными вложениями, имитирующими официальное письмо от НБУ – в теме письма и названии добавленного файла – сообщили в Нацбанке.

Кроме того, злоумышленники маскируют электронный адрес, чтобы он выглядел приближенно к настоящему.

Злоумышленники присылают письма с разных электронных адресов, но в подписи указывают фейковый e-mail: [email protected] (mailto:[email protected]), похожий на официальный домен Национального банка Украины – говорится в сообщении.

Фишинг: что это такое и как не стать жертвой мошенников

В Нацбанке призвали пользователей не открывать такие файлы и не взаимодействовать с подозрительным содержимым.

Не загружайте файлы, добавленные к таким письмам, а также не переходите по добавленным ссылкам! – отметили в ведомстве.

Для безопасности граждан НБУ также объяснил, какую именно почту используют работники учреждения.

Подчеркиваем, для электронной переписки работники НБУ используют исключительно официальную корпоративную почту, содержащую домен @bank.gov.ua – отметили в Национальном банке.

Дополнительно

В Нацбанке подчеркнули: при любом подозрении на фишинг или подделку писем следует сообщать об инциденте IT-специалистам или правоохранительным органам.

Напомним

Фишинговые атаки остаются одним из самых распространенных инструментов кибермошенников в условиях войны. В 2024 году CERT-UA фиксировала сотни случаев подобных атак с использованием брендов госучреждений.

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