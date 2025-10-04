Названо п'ять трав та спецій, що покращують травлення

Дискомфорт у травленні – чи то здуття живота після щільного прийому їжі, чи то епізодичні напади нетравлення шлунку – може зробити будь-кого нещасним. Хоча сучасна медицина пропонує ефективні методи лікування, спостерігається новий інтерес до природних способів підтримки здоров'я кишечника. Про це пише Science Alert, інформує УНН.

Зазначається, що століттями трави та спеції використовувалися в традиційній медицині завдяки їхнім корисним властивостям для травлення, і сучасна наука починає підтверджувати деякі з цих старовинних засобів.

Видання називає п'ять трав і спецій, які сприяють кращому травленню.

М'ята перцева

М'ята перцева (Mentha piperita) – одна з найвідоміших трав для полегшення розладів травлення. Її активна сполука, ментол, розслаблює м'язи кишечника, допомагаючи зменшити здуття живота, гази та біль у животі. Вона також може зменшити чутливість до болю, боротися зі шкідливими бактеріями та заспокоїти запалення.

Клінічні випробування показують, що капсули з олією перцевої м'яти можуть полегшити симптоми синдрому подразненого кишечника - йдеться у статті.

Ромашка

Ромашка (Matricaria chamomilla) відома своїм заспокійливим ефектом, а також може заспокоювати травну систему. Ромашковий чай є одним із найпопулярніших трав’яних напоїв у світі – щодня випивається близько мільйона чашок – і здавна використовується для полегшення розладу шлунку та подразнення кишечника.

Докази здебільшого традиційні, але дослідження на тваринах показують, що екстракт ромашки може зменшити виразку шлунка завдяки своїм антиоксидантним властивостям - пише видання.

Насіння карамболи (Аджван)

Насіння карамболи (Trachyspermum ammi), або аджван, є основним продуктом в індійській кулінарії та аюрведичній медицині. Його століттями використовували для полегшення здуття живота.

Дослідження на тваринах показали, що насіння карамболи збільшує швидкість руху їжі по травному тракту, підвищує активність травних ферментів та збільшує секрецію жовчі, що допомагає розщеплювати жири - вказують автори.

Фенхель

У багатьох культурах фенхель (Foeniculum vulgare) традиційно споживають після їжі, щоб освіжити подих і покращити травлення. Його насіння багате на нерозчинну клітковину, яка допомагає запобігти накопиченню газів і здуттю.

Анетол, основна активна сполука фенхелю, хімічно схожий на дофамін, він розслаблює м'язи кишечника і зменшує біль у животі, схожий на спазми - йдеться у матеріалі.

Кмин

Кмин (Cuminum cyminum) має такий самий тривалий ефект полегшення проблем з травленням. Сучасні дослідження показують, що він підвищує активність травних ферментів, прискорюючи розщеплення їжі.

Це також стимулює виділення жовчі з печінки, яка допомагає перетравлювати жири та засвоювати поживні речовини - стверджують автори.

Вони резюмують, що трави та спеції не замінюють медикаментозне лікування, але вони можуть доповнювати збалансоване харчування та забезпечувати "м’яку підтримку" при щоденних проблемах з травленням. При цьому "для багатьох чашка ромашкового чаю або дрібка кмину можуть бути простим – і смачним – кроком до покращення здоров’я травлення".

