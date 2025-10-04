Названо п'ять трав та спецій, що покращують травлення

$41.280.05
48.500.13
ukenru
3 жовтня, 16:00 • 20404 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 33856 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 43061 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 42882 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 28176 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 42101 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 32582 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 20641 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29 • 20481 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 16690 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.1м/с
67%
752мм
Популярнi новини
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 14634 перегляди
“Шість хвилин”: Бессент кричав на Свириденко під час обговорення угоди щодо корисних копалин у лютому - ЗМІ3 жовтня, 17:22 • 12589 перегляди
Французький журналіст загинув від удару російського дрона на Донеччині3 жовтня, 17:31 • 5454 перегляди
ХАМАС погодився на мирний план Трампа для Сектора Гази3 жовтня, 20:35 • 9152 перегляди
Американського репера "Diddy" засудили до чотирьох років та двох місяців ув'язнення21:20 • 9464 перегляди
Публікації
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 25729 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 33772 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 43047 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 42869 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 42095 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Єрмак
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Німеччина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 14636 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 20402 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 29798 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 33024 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 75938 перегляди
Актуальне
The New York Times
Свіфт
TikTok
Facebook
Instagram

Названо п'ять трав та спецій, що покращують травлення

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Здуття живота та нетравлення шлунку можуть зробити будь-кого нещасним. Сучасна наука підтверджує давні засоби, що сприяють кращому травленню.

Названо п'ять трав та спецій, що покращують травлення

Дискомфорт у травленні – чи то здуття живота після щільного прийому їжі, чи то епізодичні напади нетравлення шлунку – може зробити будь-кого нещасним. Хоча сучасна медицина пропонує ефективні методи лікування, спостерігається новий інтерес до природних способів підтримки здоров'я кишечника. Про це пише Science Alert, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що століттями трави та спеції використовувалися в традиційній медицині завдяки їхнім корисним властивостям для травлення, і сучасна наука починає підтверджувати деякі з цих старовинних засобів.

Видання називає п'ять трав і спецій, які сприяють кращому травленню.

М'ята перцева

М'ята перцева (Mentha piperita) – одна з найвідоміших трав для полегшення розладів травлення. Її активна сполука, ментол, розслаблює м'язи кишечника, допомагаючи зменшити здуття живота, гази та біль у животі. Вона також може зменшити чутливість до болю, боротися зі шкідливими бактеріями та заспокоїти запалення.

Клінічні випробування показують, що капсули з олією перцевої м'яти можуть полегшити симптоми синдрому подразненого кишечника

- йдеться у статті.

Ромашка

Ромашка (Matricaria chamomilla) відома своїм заспокійливим ефектом, а також може заспокоювати травну систему. Ромашковий чай є одним із найпопулярніших трав’яних напоїв у світі – щодня випивається близько мільйона чашок – і здавна використовується для полегшення розладу шлунку та подразнення кишечника.

Докази здебільшого традиційні, але дослідження на тваринах показують, що екстракт ромашки може зменшити виразку шлунка завдяки своїм антиоксидантним властивостям

- пише видання.

Насіння карамболи (Аджван)

Насіння карамболи (Trachyspermum ammi), або аджван, є основним продуктом в індійській кулінарії та аюрведичній медицині. Його століттями використовували для полегшення здуття живота.

Дослідження на тваринах показали, що насіння карамболи збільшує швидкість руху їжі по травному тракту, підвищує активність травних ферментів та збільшує секрецію жовчі, що допомагає розщеплювати жири

- вказують автори.

Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столу26.08.25, 17:05 • 94050 переглядiв

Фенхель

У багатьох культурах фенхель (Foeniculum vulgare) традиційно споживають після їжі, щоб освіжити подих і покращити травлення. Його насіння багате на нерозчинну клітковину, яка допомагає запобігти накопиченню газів і здуттю.

Анетол, основна активна сполука фенхелю, хімічно схожий на дофамін, він розслаблює м'язи кишечника і зменшує біль у животі, схожий на спазми

- йдеться у матеріалі.

Кмин

Кмин (Cuminum cyminum) має такий самий тривалий ефект полегшення проблем з травленням. Сучасні дослідження показують, що він підвищує активність травних ферментів, прискорюючи розщеплення їжі.

Це також стимулює виділення жовчі з печінки, яка допомагає перетравлювати жири та засвоювати поживні речовини

- стверджують автори.

Вони резюмують, що трави та спеції не замінюють медикаментозне лікування, але вони можуть доповнювати збалансоване харчування та забезпечувати "м’яку підтримку" при щоденних проблемах з травленням. При цьому "для багатьох чашка ромашкового чаю або дрібка кмину можуть бути простим – і смачним – кроком до покращення здоров’я травлення".

Нагадаємо

Раніше УНН писав про п'ять рецептів швидких перекусів для тих, хто не має часу на повноцінний обід. Ці варіанти допоможуть наситити організм та покращити настрій.

День оселедця: п'ять апетитних рибних страв02.10.25, 14:55 • 54551 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Здоров'я