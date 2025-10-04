Названы пять трав и специй, улучшающих пищеварение

$41.280.05
48.500.13
ukenru
3 октября, 16:00 • 20199 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 33479 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 42743 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 42611 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 28055 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 41984 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 32558 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 20636 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 20478 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16688 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.1м/с
66%
753мм
Популярные новости
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 14441 просмотра
"Шесть минут": Бессент кричал на Свириденко во время обсуждения соглашения по полезным ископаемым в феврале - СМИ3 октября, 17:22 • 12450 просмотра
Французский журналист погиб от удара российского дрона в Донецкой области3 октября, 17:31 • 5216 просмотра
ХАМАС согласился на мирный план Трампа для Сектора Газа20:35 • 8888 просмотра
Американского рэпера «Diddy» приговорили к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения21:20 • 9210 просмотра
публикации
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 25637 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 33608 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 42744 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 42612 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 41984 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Андрій Єрмак
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Германия
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 14476 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 20202 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 29741 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 32972 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 75887 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
СВИФТ
ТикТок
Facebook
Instagram

Названы пять трав и специй, улучшающих пищеварение

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Вздутие живота и несварение желудка могут сделать любого несчастным. Современная наука подтверждает древние средства, способствующие лучшему пищеварению.

Названы пять трав и специй, улучшающих пищеварение

Дискомфорт в пищеварении – будь то вздутие живота после плотного приема пищи или эпизодические приступы несварения желудка – может сделать любого несчастным. Хотя современная медицина предлагает эффективные методы лечения, наблюдается новый интерес к природным способам поддержания здоровья кишечника. Об этом пишет Science Alert, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что веками травы и специи использовались в традиционной медицине благодаря их полезным свойствам для пищеварения, и современная наука начинает подтверждать некоторые из этих старинных средств.

Издание называет пять трав и специй, которые способствуют лучшему пищеварению.

Мята перечная

Мята перечная (Mentha piperita) – одна из самых известных трав для облегчения расстройств пищеварения. Ее активное соединение, ментол, расслабляет мышцы кишечника, помогая уменьшить вздутие живота, газы и боль в животе. Она также может уменьшить чувствительность к боли, бороться с вредными бактериями и успокоить воспаление.

Клинические испытания показывают, что капсулы с маслом перечной мяты могут облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника

- говорится в статье.

Ромашка

Ромашка (Matricaria chamomilla) известна своим успокаивающим эффектом, а также может успокаивать пищеварительную систему. Ромашковый чай является одним из самых популярных травяных напитков в мире – ежедневно выпивается около миллиона чашек – и издавна используется для облегчения расстройства желудка и раздражения кишечника.

Доказательства в основном традиционные, но исследования на животных показывают, что экстракт ромашки может уменьшить язву желудка благодаря своим антиоксидантным свойствам

- пишет издание.

Семена карамболы (Аджван)

Семена карамболы (Trachyspermum ammi), или аджван, являются основным продуктом в индийской кулинарии и аюрведической медицине. Их веками использовали для облегчения вздутия живота.

Исследования на животных показали, что семена карамболы увеличивают скорость движения пищи по пищеварительному тракту, повышают активность пищеварительных ферментов и увеличивают секрецию желчи, что помогает расщеплять жиры

- указывают авторы.

Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого стола26.08.25, 17:05 • 94050 просмотров

Фенхель

Во многих культурах фенхель (Foeniculum vulgare) традиционно употребляют после еды, чтобы освежить дыхание и улучшить пищеварение. Его семена богаты нерастворимой клетчаткой, которая помогает предотвратить накопление газов и вздутие.

Анетол, основное активное соединение фенхеля, химически схож с дофамином, он расслабляет мышцы кишечника и уменьшает боль в животе, похожую на спазмы

- говорится в материале.

Тмин

Тмин (Cuminum cyminum) обладает таким же длительным эффектом облегчения проблем с пищеварением. Современные исследования показывают, что он повышает активность пищеварительных ферментов, ускоряя расщепление пищи.

Это также стимулирует выделение желчи из печени, которая помогает переваривать жиры и усваивать питательные вещества

- утверждают авторы.

Они резюмируют, что травы и специи не заменяют медикаментозное лечение, но они могут дополнять сбалансированное питание и обеспечивать "мягкую поддержку" при ежедневных проблемах с пищеварением. При этом "для многих чашка ромашкового чая или щепотка тмина могут быть простым – и вкусным – шагом к улучшению здоровья пищеварения".

Напомним

Ранее УНН писал о пяти рецептах быстрых перекусов для тех, у кого нет времени на полноценный обед. Эти варианты помогут насытить организм и улучшить настроение.

День сельди: пять аппетитных рыбных блюд02.10.25, 14:55 • 54549 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Здоровье