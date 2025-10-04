Названы пять трав и специй, улучшающих пищеварение

Дискомфорт в пищеварении – будь то вздутие живота после плотного приема пищи или эпизодические приступы несварения желудка – может сделать любого несчастным. Хотя современная медицина предлагает эффективные методы лечения, наблюдается новый интерес к природным способам поддержания здоровья кишечника. Об этом пишет Science Alert, информирует УНН.

Отмечается, что веками травы и специи использовались в традиционной медицине благодаря их полезным свойствам для пищеварения, и современная наука начинает подтверждать некоторые из этих старинных средств.

Издание называет пять трав и специй, которые способствуют лучшему пищеварению.

Мята перечная

Мята перечная (Mentha piperita) – одна из самых известных трав для облегчения расстройств пищеварения. Ее активное соединение, ментол, расслабляет мышцы кишечника, помогая уменьшить вздутие живота, газы и боль в животе. Она также может уменьшить чувствительность к боли, бороться с вредными бактериями и успокоить воспаление.

Клинические испытания показывают, что капсулы с маслом перечной мяты могут облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника - говорится в статье.

Ромашка

Ромашка (Matricaria chamomilla) известна своим успокаивающим эффектом, а также может успокаивать пищеварительную систему. Ромашковый чай является одним из самых популярных травяных напитков в мире – ежедневно выпивается около миллиона чашек – и издавна используется для облегчения расстройства желудка и раздражения кишечника.

Доказательства в основном традиционные, но исследования на животных показывают, что экстракт ромашки может уменьшить язву желудка благодаря своим антиоксидантным свойствам - пишет издание.

Семена карамболы (Аджван)

Семена карамболы (Trachyspermum ammi), или аджван, являются основным продуктом в индийской кулинарии и аюрведической медицине. Их веками использовали для облегчения вздутия живота.

Исследования на животных показали, что семена карамболы увеличивают скорость движения пищи по пищеварительному тракту, повышают активность пищеварительных ферментов и увеличивают секрецию желчи, что помогает расщеплять жиры - указывают авторы.

Фенхель

Во многих культурах фенхель (Foeniculum vulgare) традиционно употребляют после еды, чтобы освежить дыхание и улучшить пищеварение. Его семена богаты нерастворимой клетчаткой, которая помогает предотвратить накопление газов и вздутие.

Анетол, основное активное соединение фенхеля, химически схож с дофамином, он расслабляет мышцы кишечника и уменьшает боль в животе, похожую на спазмы - говорится в материале.

Тмин

Тмин (Cuminum cyminum) обладает таким же длительным эффектом облегчения проблем с пищеварением. Современные исследования показывают, что он повышает активность пищеварительных ферментов, ускоряя расщепление пищи.

Это также стимулирует выделение желчи из печени, которая помогает переваривать жиры и усваивать питательные вещества - утверждают авторы.

Они резюмируют, что травы и специи не заменяют медикаментозное лечение, но они могут дополнять сбалансированное питание и обеспечивать "мягкую поддержку" при ежедневных проблемах с пищеварением. При этом "для многих чашка ромашкового чая или щепотка тмина могут быть простым – и вкусным – шагом к улучшению здоровья пищеварения".

