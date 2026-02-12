Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України

Знаменитий український актор театру та кіно Назар Задніпровський прокоментував, чому на його думку його колега по серіалу "Будиночок на щастя" Галина Безрук обрала кар’єру в росії замість повернення до України під час війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю Задніпровського, яке він дав журналісту Дмитру Гордону.

Як відомо, артистка наразі проживає в рф разом із чоловіком-росіянином та дітьми. Попри жорстокі дії окупантів на українській землі, вона не коментує події й продовжує працювати в рф.

Актор зазначив, що ще до початку масштабного вторгнення Безрук будувала кар’єру в росії. Після початку війни її не зупинили ані фінансові ризики, ані проблеми у шлюбі з росіянином Артемом Алексєєвим.

"Ми знімали останній сезон „Будиночку на щастя". Грудень 2021 року. У мене була з нею розмова. Пам’ятаю, тоді кажу їй: „Галю, забирай свого москаля-чоловіка". А там він теж по цьому ділу (пияцтву), там були проблеми, вона потім жалілася й хотіла розлучатися, потім возз’єдналася. А я казав: „Да кидай його або приїжджайте сюди з донькою". А вона відповідає: „Що мені тут робити? Я акторка мюзик-хола, а тут (в Україні) нема цього". Вона не драматична акторка, а в першу чергу співачка. А там у неї головні ролі в мюзик-холі. Вона обрала роботу, а не країну", —заявив Задніпровський.



