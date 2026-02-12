Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України

$43.030.06
Ексклюзив
11:56 • 4284 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
11:18 • 10432 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
09:49 • 14177 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
09:16 • 23428 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
08:30 • 69899 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 46933 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 57436 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 45104 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 35366 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 30189 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
Популярнi новини
путін підпорядковує росгвардію та мнс начальнику генштабу герасимову - ISW12 лютого, 04:02 • 38181 перегляди
Владислав Гераскевич закликав МОК припинити скандал і передати Україні генераториVideo08:05 • 13547 перегляди
Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ08:19 • 18113 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo08:43 • 27324 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету11:15 • 11600 перегляди
Публікації
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету11:15 • 11699 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 64112 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 57125 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 58899 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 68035 перегляди
УНН Lite
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України13:20 • 24 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo08:43 • 27411 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 32434 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 34039 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28 • 34368 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала кар'єру в Росії замість України. Акторка вважає, що в Україні немає можливостей для її амплуа співачки мюзик-холу.

Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України

Знаменитий український актор театру та кіно Назар Задніпровський прокоментував, чому на його думку його колега по серіалу "Будиночок на щастя" Галина Безрук обрала кар’єру в росії замість повернення до України під час війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю Задніпровського, яке він дав журналісту Дмитру Гордону.

Як відомо, артистка наразі проживає в рф разом із чоловіком-росіянином та дітьми. Попри жорстокі дії окупантів на українській землі, вона не коментує події й продовжує працювати в рф.

Актор зазначив, що ще до початку масштабного вторгнення Безрук будувала кар’єру в росії. Після початку війни її не зупинили ані фінансові ризики, ані проблеми у шлюбі з росіянином Артемом Алексєєвим.

"Ми знімали останній сезон „Будиночку на щастя". Грудень 2021 року. У мене була з нею розмова. Пам’ятаю, тоді кажу їй: „Галю, забирай свого москаля-чоловіка". А там він теж по цьому ділу (пияцтву), там були проблеми, вона потім жалілася й хотіла розлучатися, потім возз’єдналася. А я казав: „Да кидай його або приїжджайте сюди з донькою". А вона відповідає: „Що мені тут робити? Я акторка мюзик-хола, а тут (в Україні) нема цього". Вона не драматична акторка, а в першу чергу співачка. А там у неї головні ролі в мюзик-холі. Вона обрала роботу, а не країну", —заявив Задніпровський.

"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт09.02.26, 19:00 • 39344 перегляди

Станіслав Кармазін

СуспільствоУНН Lite
російська пропаганда
Музикант
Воєнний стан
Війна в Україні
Серіали
Шлюб
Україна