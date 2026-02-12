Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины

$43.030.06
Эксклюзив
11:56 • 4410 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
11:18 • 10547 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
09:49 • 14278 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК РФ
09:16 • 23536 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
08:30 • 70029 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 47021 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 57501 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 45138 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 35392 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 30208 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
Популярные новости
Путин подчиняет Росгвардию и МЧС начальнику Генштаба Герасимову - ISW12 февраля, 04:02 • 38266 просмотра
Владислав Гераскевич призвал МОК прекратить скандал и передать Украине генераторыVideo08:05 • 13632 просмотра
Украинец Гераскевич выбыл из Олимпиады-2026 из-за запрета "шлема памяти", планирует апелляцию в CAS08:19 • 18196 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo08:43 • 27448 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета11:15 • 11739 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета11:15 • 11851 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 64231 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 57227 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 59000 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 68128 просмотра
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Николай Тищенко
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Днепр
Харьковская область
УНН Lite
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины13:20 • 78 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo08:43 • 27544 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 32480 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 34093 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 34412 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала карьеру в России вместо Украины. Актриса считает, что в Украине нет возможностей для ее амплуа певицы мюзик-холла.

Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины

Известный украинский актер театра и кино Назар Заднепровский прокомментировал, почему, по его мнению, его коллега по сериалу "Домик на счастье" Галина Безрук выбрала карьеру в России вместо возвращения в Украину во время войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью Заднепровского, которое он дал журналисту Дмитрию Гордону.

Как известно, артистка сейчас проживает в РФ вместе с мужем-россиянином и детьми. Несмотря на жестокие действия оккупантов на украинской земле, она не комментирует события и продолжает работать в РФ.

Актер отметил, что еще до начала масштабного вторжения Безрук строила карьеру в России. После начала войны ее не остановили ни финансовые риски, ни проблемы в браке с россиянином Артемом Алексеевым.

"Мы снимали последний сезон „Домика на счастье". Декабрь 2021 года. У меня был с ней разговор. Помню, тогда говорю ей: „Галя, забирай своего москаля-мужа". А там он тоже по этому делу (пьянству), там были проблемы, она потом жаловалась и хотела разводиться, потом воссоединилась. А я говорил: „Да бросай его или приезжайте сюда с дочкой". А она отвечает: „Что мне здесь делать? Я актриса мюзик-холла, а здесь (в Украине) нет этого". Она не драматическая актриса, а в первую очередь певица. А там у нее главные роли в мюзик-холле. Она выбрала работу, а не страну", — заявил Заднепровский.

"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте09.02.26, 19:00 • 39360 просмотров

Станислав Кармазин

ОбществоУНН Lite
российская пропаганда
Музыкант
Военное положение
Война в Украине
Сериал
Брак
Украина