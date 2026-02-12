Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины

Известный украинский актер театра и кино Назар Заднепровский прокомментировал, почему, по его мнению, его коллега по сериалу "Домик на счастье" Галина Безрук выбрала карьеру в России вместо возвращения в Украину во время войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью Заднепровского, которое он дал журналисту Дмитрию Гордону.

Как известно, артистка сейчас проживает в РФ вместе с мужем-россиянином и детьми. Несмотря на жестокие действия оккупантов на украинской земле, она не комментирует события и продолжает работать в РФ.

Актер отметил, что еще до начала масштабного вторжения Безрук строила карьеру в России. После начала войны ее не остановили ни финансовые риски, ни проблемы в браке с россиянином Артемом Алексеевым.

"Мы снимали последний сезон „Домика на счастье". Декабрь 2021 года. У меня был с ней разговор. Помню, тогда говорю ей: „Галя, забирай своего москаля-мужа". А там он тоже по этому делу (пьянству), там были проблемы, она потом жаловалась и хотела разводиться, потом воссоединилась. А я говорил: „Да бросай его или приезжайте сюда с дочкой". А она отвечает: „Что мне здесь делать? Я актриса мюзик-холла, а здесь (в Украине) нет этого". Она не драматическая актриса, а в первую очередь певица. А там у нее главные роли в мюзик-холле. Она выбрала работу, а не страну", — заявил Заднепровский.



