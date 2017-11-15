Найдавніші зразки вина виявили на території Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міжнародна група дослідників виявила залишки виноградного вина на кераміці, знайденій в двох неолітичних поселеннях на території Грузії. Про єтом сказано в статті журналу Proceedings of the National Academy of Sciences, передає УНН.
Знайдені глиняні судини були виготовлені від 7890 до 8020 років тому.
"Ці знахідки дозволяють припустити, що виноробство виникло на 600-1000 років раніше, ніж вважалося.
Фрагменти кераміки знайшли при розкопках поселень Гадачрілі-гора і Шулавері-гора. Вони відносяться до археологічної культури Шулавері-шому, яка виникла незабаром після глобального похолодання 6200 р. До н.е. е. ", - сказано в статті.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вітчизняне вино вартістю до 100 грн не поступається якісному імпортному
Дослідники проаналізували фрагменти 19 глиняних посудин і виявили в восьми зразках глини сліди винної кислоти і її солей.
Крім того, у фрагментах кераміки знайшли солі лимонної, яблучної і янтарної кислот.
Додамо, що раніше найдавнішим вином вважалися зразки, знайдені в 1960-х роках в поселенні Хаджі Феруз Тепе на північному заході сучасного Ірану. Їх вік - вiд 7 000 до 7 400 років.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, український бренд "Коктебель" представив оновлені винні лінійки.