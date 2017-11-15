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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 20231 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 37512 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 53319 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

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13:14 • 48165 просмотра

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11:14 • 92771 просмотра

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Древнейшие образцы вина обнаружили на территории Грузии

Древнейшие образцы вина обнаружили на территории Грузии

Киев  •  УНН

 • 9993 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Международная группа исследователей обнаружила остатки виноградного вина на керамике, найденной в двух неолитических поселениях на территории Грузии. Об єтом сказано в статье журнала Proceedings of the National Academy of Sciences, передает УНН.

Найденные глиняные сосуды были изготовлены от 7890 до 8020 лет назад.

“Эти находки позволяют предположить, что виноделие возникло на 600–1000 лет раньше, чем считалось.

Фрагменты керамики нашли при раскопках поселений Гадачрили-гора и Шулавери-гора. Они относятся к археологической культуре Шулавери-Шому, которая возникла вскоре после глобального похолодания 6200 г. до н. э.”, - сказано в статье.

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Исследователи проанализировали фрагменты 19 глиняных сосудов и обнаружили в восьми образцах глины следы винной кислоты и ее солей.

Кроме того, во фрагментах керамики нашли соли лимонной, яблочной и янтарной кислот.

Добавим, что ранее самым древним вином считались образцы, найденные в 1960-х годах в поселении Хаджи Феруз Тепе на северо-западе современного Ирана. Их возраст — от 7 000 до 7 400 лет.

Напомним, как сообщал УНН, украинский бренд "Коктебель" представил обновленные винные линейки.

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