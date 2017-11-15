Древнейшие образцы вина обнаружили на территории Грузии

Найденные глиняные сосуды были изготовлены от 7890 до 8020 лет назад.

“Эти находки позволяют предположить, что виноделие возникло на 600–1000 лет раньше, чем считалось.

Фрагменты керамики нашли при раскопках поселений Гадачрили-гора и Шулавери-гора. Они относятся к археологической культуре Шулавери-Шому, которая возникла вскоре после глобального похолодания 6200 г. до н. э.”, - сказано в статье.

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Исследователи проанализировали фрагменты 19 глиняных сосудов и обнаружили в восьми образцах глины следы винной кислоты и ее солей.

Кроме того, во фрагментах керамики нашли соли лимонной, яблочной и янтарной кислот.

Добавим, что ранее самым древним вином считались образцы, найденные в 1960-х годах в поселении Хаджи Феруз Тепе на северо-западе современного Ирана. Их возраст — от 7 000 до 7 400 лет.

Напомним, как сообщал УНН, украинский бренд "Коктебель" представил обновленные винные линейки.