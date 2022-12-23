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Найбільший у світі виробник чипів веде переговори про перший завод у Європі - FT

Найбільший у світі виробник чипів веде переговори про перший завод у Європі - FT

Київ • УНН

 • 668942 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Найбільший у світі виробник чипів TSMC направить топ-менеджерів до Дрездена на початку наступного року для обговорення потенційного проекту заводу в Німеччині, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Цитата

"TSMC веде переговори з ключовими постачальниками про створення свого потенційно першого європейського заводу в німецькому місті Дрезден, що дозволить найбільшому у світі виробнику мікросхем отримати вигоду зі зростання попиту з боку автомобільної промисловості регіону", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Тайванська компанія направляє до Німеччини на початку наступного року групу керівників вищої ланки для обговорення рівня державної підтримки майбутнього заводу, а також можливостей місцевого ланцюжка постачання для задоволення його потреб, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням.

Ця поїздка буде другою за шість місяців для керівників TSMC, і очікується, що остаточне рішення про те, чи варто інвестувати мільярди доларів у завод, будівництво якого може розпочатися вже в 2024 році, буде невдовзі після цього.

За словами людей, знайомих із цим питанням, переговори TSMC з кількома постачальниками матеріалів та обладнання зосереджені на тому, чи можуть вони також здійснити інвестиції, необхідні підтримки заводу.

Якщо TSMC вирішить будувати завод у Дрездені, вона зосередиться на 22-нанометрових та 28-нанометрових чіпових технологіях, аналогічних тим, які вона планує виробляти на заводі, яким займається разом із Sony в Японії.

Доповнення

Минулого року клієнти попросили TSMC розглянути питання щодо будівництва заводу в Європі, але, як повідомляється, після вторгнення в Україну початковий аналіз питання було припинено. Але зростання попиту з боку європейських автовиробників на чипи місцевого виробництва спонукало TSMC переглянути ідею.

Рішення про будівництво заводу стане серйозним стимулом для ЄС, який прагне скоротити свою залежність від імпорту напівпровідників - життєво важливих компонентів для всього від смартфонів до автомобілів - з Азії. Раніше цього року Брюссель затвердив субсидії обсягом 43 млрд євро, щоб спонукати виробників мікросхем прийти до Європи.

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